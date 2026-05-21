Solanas: “Tenemos que volver a construir desde la política y los valores, desde la idea de provincia y Nación”

El ex diputado nacional y ex intendente de Paraná, Julio Solanas, reflexionó sobre la realidad política y económica del país y la provincia, hizo una profunda autocrítica desde el peronismo, y planteó la necesidad de “un nuevo tiempo, con valores y principios para el pueblo”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Solanas sostuvo que “el pueblo entrerriano y el pueblo paranaense están muy preocupados porque hay un ajuste enorme en todos los niveles” y evaluó que “esto era una cuestión que ya se decía que ya estaba conseguida, que es el tema de domar la inflación, no es tal porque todos los días uno ve la suba de los combustibles y una inestabilidad enorme económica. Se quiere hacer ver como que la macroeconomía anda bien, pero en realidad lo que hay es el respirador de la deuda: contraer deuda permanentemente para que la macroeconomía respire. Y esto es muy grave porque se endeuda a la Argentina, más el endeudamiento que ya había tomado (Mauricio) Macri”.

“Esto es una enorme piedra arriba de los argentinos, no solamente de un gobierno, porque esa deuda hay que pagarla y por eso se habla de déficit cero, pero se sigue gastando a mansalva, ajustando a los mayores, ajustando la salud, ajustando las universidades”, ahondó.

En este marco se manifestó “muy preocupado, porque uno lo ve todos los días; yo llevo una vida como siempre lo hice, muy común, voy al almacén de mi barrio, voy al supermercado, a la verdulería, y noto una gran preocupación de la ciudadanía, que no llega a fin de mes, que día a día se endeuda. Y este es el tema más preocupante porque en realidad se empobrece al pueblo, se empobrece a lo que se llama clase media, que es el asalariado, el profesional asalariado, que llega a cuentagotas y empieza a tener ese centro de prohibiciones, sobre todo en lo que es la alimentación, en la posibilidad de la vestimenta”.

“Estoy muy preocupado y hay una obstinación muy fuerte de un gobierno nacional que no mira hacia el pueblo, que muchas veces es xenófobo, que trata y maltrata a la gente, a los periodistas, a todos. Ayer el gobernador (Rogelio Frigerio) dijo que el Presidente es genuino. ¿Genuino es insultar, es maltratar a los periodistas, es festejar cuando se echa ciudadanos y ciudadanas del Estado, genuino es creerse una clase superior, riéndose de la discapacidad, genuino es reírse de un joven porque piensa absolutamente distinto? Creo que hasta equivocamos el lenguaje y la comunicación hacia la ciudadanía, porque creo que el Presidente no es genuino, es un hombre que tiene decididamente un tránsito de su vida en contra de los intereses del pueblo y la ciudadanía. Estoy muy preocupado por lo que veo diariamente en mi pueblo”, definió.

Consultado por la realidad provincial y en particular el proyecto de reforma previsional que impulsa el gobierno de Frigerio, Solanas afirmó que “en la realidad provincial hay un gran esfuerzo porque evidentemente hay un recorte terrible a las provincias y por ende a los municipios. Ahí veo a diario el esfuerzo de los intendentes para reunirse y para pelear por los recursos porque la provincia ha tenido recortes enormes a nivel nacional”.

Mencionó que “con el tema de los caminos hay una ley de los combustibles que se tiene que coparticipar a las provincias y eso no se está haciendo; con el sistema previsional el nuevo pacto fiscal quedó que las provincias que no habían nacionalizado las Cajas, tenían que hacer un esfuerzo y también recibirían el aporte por el déficit de esa Caja. No hay duda, hay que debatir todo, pero hay derechos adquiridos, como el 82% móvil, que son derechos adquiridos que no se pueden tocar. Sí creo que hay que revisar algunas cuestiones, como ese enganche de los magistrados con la Nación y no puede ser que se jubilen en la provincia, pero estén enganchado con los sueldos de la Nación. Creo que hay cosas que hay que discutirlas, pero los dueños de la Caja son los jubilados y hay derechos adquiridos que no se deben perder”.

En cuanto al diálogo político, reveló que habla “con varios referentes”. “Tenemos un espacio muy interesante en la corriente de pensamiento Arturo Jauretche, que nos seguimos juntando hace mucho tiempo y debatimos temas. Creo que el peronismo está movilizado, independientemente de cuál sea el espacio donde uno esté; creo que lo de Parque Norte es bueno, porque está movilizado parte del peronismo, lo que está haciendo por otro lado Máximo y Cristina (Kirchner), y por otro lado, me parece muy interesante lo del gobernador Axel Kicillof”, refirió.

Admitió que “sí hay algún chispazo (entre Máximo y Cristina Kirchner con Kicillof), pero tiene que ver con llegar a construir un polo real y concreto a lo que es la política de Milei y de la derecha que odia a los argentinos y argentinas. Yo creo que eso va a primar fundamentalmente. Por eso veo saludable que haya espacios que estén reunidos, que comulguen con otros espacios del seno del pueblo. Tenemos que recuperar algunos conceptos, porque el peronismo ha hablado de la gente y dejó de hablar del pueblo. El peronismo tiene que hablar del pueblo, que es el contenido de una Nación, su pueblo. Y eso me parece que va a primar en esta próxima etapa y esos chispazos que muchas veces son fagocitados porque, obviamente, conviene y de alguna forma vende, pero va a primar fundamentalmente el valor de los argentinos y argentinas”.

“Lo que me parece es que hay un nuevo tiempo, donde se debe parir un nuevo tiempo. Cuando con mis compañeros de Paraná nos sentamos y empiezan a hablar de la gestión anterior, de lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, yo digo que hay que parir un nuevo tiempo procurando decididamente no cometer los mismos errores. Tiene que ser un tiempo honesto, de no robar y no dejar robar, tiene que ser un nuevo tiempo en que los hombres y mujeres estemos convencidos de un modelo de Nación, un modelo de Patria, que tiene que ver con el desarrollo de las economías, el desarrollo de la industria nacional”, definió.

Como ejemplo de lo realizado por gestiones anteriores, Solanas mencionó que “aquello que fue tan criticado, donde tuve el honor de participar, de recuperar YPF y recuperar el patrimonio de Vaca Muerta, hoy es el caballito de batalla para que entren dólares de la República Argentina. Es el caballito de batalla del actual Presidente porque es uno de los pocos recursos en dólares que entra en la República Argentina. Obviamente no hay que aceptar ninguna conducta que sea avenida con robar y dejar robar, ninguna, pero también me siento tranquilo con muchas cosas que en estos últimos años hizo nuestro movimiento político, como esto de Vaca Muerta que tiene que ver con la soberanía energética, o con el funcionamiento del Cemener, que es una cuestión extraordinaria en atención a la salud, que no le envidia absolutamente nada al sector privado”.

“Cuando se dice obstinadamente que nada se hizo, se falta a la verdad porque en realidad mucho se hizo, aunque falta mucho por hacer todavía, pero mucho se hizo. Lo que nos pasó con Kueider no debe pasar nunca más, donde queda el gran interrogante de por qué este individuo votó esa ley Bases que hoy rige toda la inseguridad jurídica de los trabajadores y las trabajadoras de la República Argentina. Nos preguntamos ¿por qué lo votó? ¿quién incidió para votarlo? ¿cómo se incidió para votarlo? Y eso no nos puede suceder nunca más. Y también, hablando de la Patria chica, creo que no sobra nadie y se tiene que hacer un gran congreso donde estén todas y todos, inclusive los que dirimieron la última etapa con una opción diferente porque en el partido no había cabida. Tenemos que hacernos cargo también de las cosas nefastas que, de alguna forma u otra, han empañado nuestra relación con el pueblo”, aseveró.

En el mismo sentido, advirtió que “la recapitulación del peronismo, en Entre Ríos al menos, debe ser desde la política, debe ser de los que conducen la política y no de gerentes. Cuando a la política la conducen los gerentes, pasa esto. Tenemos que volver a construir desde la política, desde los valores, desde la idea de provincia, desde la idea de Nación, me parece que este es el gran desafío, que contrasta decididamente con Milei. Tierra, techo y trabajo con justicia social, dijo el Papa Francisco y eso es nuestro norte también. Cuando se desvaloriza y se piensa que todo es dádiva, en realidad se confunde con justicia social. Cuando el pueblo tiene las herramientas necesarias de la educación, la salud, la posibilidad del desarrollo a través de un trabajo, eso implica y es decididamente justicia social, no es dádiva. Todos los dirigentes que están en La Libertad Avanza y en el PRO manifiestan absolutamente lo mismo, y esto empezó con Macri”, señaló.

“Nuestra idea de Nación tiene valores, tiene principios, y ante eso lo primero que nos dicen es ‘ustedes kukas se robaron todo’, y yo quiero pararme ante eso y manifestar que nosotros no avalamos ninguna cuestión que tenga que ver con una directriz delincuencial. Y sí avalamos y seguimos soñando con un mundo absolutamente diferente, de iguales, de posibilidades, y que tenga decididamente floreciente la industria nacional. La discusión del río Paraná con respecto a la Hidrovía es un tema esencial que no se toca, o que se toca solamente por la licitación, pero eso es un patrimonio de los entrerrianos y tiene que haber un ámbito muy importante de las provincias a través de las Legislaturas para discutir este tema y no dejárselo solamente a la Nación. Yo no me resigno a pensar que todo ha estado mal, y si hay cuestiones reprochables hay que señalarlas y condenarlas, pero hay un nuevo amanecer, un nuevo tiempo, y tenemos que hacernos cargo de ese nuevo tiempo, que no es el tiempo de los dirigentes, sino el tiempo del pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas, muchos de los cuales votaron y suscribieron un cambio y hoy están totalmente desesperanzados”, evaluó.

“Es un momento aciago. Yo pienso en los muchachos de Malvinas a los que reivindicamos todos los días, mientras tenemos un Presidente que reivindicó a Margaret Thatcher; o un Presidente que le dice zurdo a un chico de una escuela que se desmayó en un acto. Es indignante y no podemos naturalizar eso. Como el periodismo no puede naturalizar que se destroce a los periodistas por pensar diferente. Nosotros cometimos errores con respecto a la relación con el periodismo, pero me parece que esto pasó totalmente la raya. Por eso esto implica, decididamente, un nuevo amanecer con nuevos dirigentes, con nuevos hombres, con ideas jóvenes y nuevas, pero que son valores que se han ido perdiendo y que queremos recuperar”, reflexionó.

“Nosotros queremos sostener la libertad, la democracia, la posibilidad de ser elegido desde el pueblo, desde los ciudadanos, porque se gobierna para el pueblo”, concluyó.