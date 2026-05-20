Diputados opositores expresaron preocupación por “falta de previsibilidad” en la entrega de frazadas

Diputados del bloque del PJ presentaron un proyecto de declaración en el que expresaron “preocupación por la demora del Poder Ejecutivo en iniciar la distribución de la asistencia invernal destinada a municipios, comunas y juntas de gobierno de toda la provincia”.

En la iniciativa, los legisladores también manifestaron “malestar por la entrega de apenas 50 frazadas a la Municipalidad de Paraná”, cantidad que consideran “manifiestamente insuficiente para atender las necesidades de abrigo y contención social en la capital entrerriana ante la llegada de las bajas temperaturas”.

En el proyecto, firmado por los 11 integrantes de la bancada que preside la ex vicegobernadora Laura Stratta, se advierte también “sobre la incertidumbre que atraviesan numerosos gobiernos locales respecto de los alcances, plazos y criterios de distribución de la asistencia provincial”.

En los fundamentos, los legisladores sostuvieron que “la falta de previsibilidad agrava la situación de vulnerabilidad de muchas familias entrerrianas” y remarcan que “las necesidades de abrigo requieren respuestas concretas, oportunas y de alcance provincial”.

Asimismo, cuestionaron la entrega realizada a Paraná. “Es responsabilidad ineludible del Estado provincial garantizar la protección y asistencia a todos sus ciudadanos, poniendo especial énfasis en aquellos que se encuentran en mayor riesgo. La asistencia debe ser proporcional a la necesidad. Cincuenta frazadas para una ciudad con más de 270 mil habitantes a todas luces no alcanza a cubrir la demanda y resulta ser una respuesta solo simbólica y desproporcionada jugando con las necesidades de los entrerrianos”, señalaron.

“Esta respuesta insuficiente no puede analizarse de manera aislada, sino que debe enmarcarse en la política de ajuste fiscal que viene desplegando el Gobierno provincial, en abierta sintonía con el rumbo trazado por el Gobierno nacional. La decisión de subordinar la política social a una lógica de recorte y de equilibrio de las cuentas públicas a costa de los sectores más vulnerables se traduce, en los hechos, en el desfinanciamiento de programas históricos de contención, en la retracción del Estado provincial frente a las necesidades más urgentes y en la transferencia silenciosa de responsabilidades hacia los gobiernos locales, que deben afrontar con recursos propios aquello que la provincia ha decidido no garantizar”, indicaron.

En otro tramo de los fundamentos, se mencionó que el Programa Cobijar “supo tener una escala territorial mucho más amplia, con antecedentes de distribución de 30 mil frazadas confeccionadas por cooperativas y talleres textiles entrerrianos tanto en 2017 como en 2023”.

“Esa política no solo permitía asistir a familias vulnerables durante el invierno, sino también sostener el trabajo local y fortalecer la economía social”, se remarcó.

Finalmente, los diputados destacaron que el propio municipio de Paraná debió avanzar con recursos propios en la confección de 3.000 frazadas a través del Taller Textil Municipal para dar respuesta a la demanda social existente.