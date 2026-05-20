Detuvieron al presunto autor del ataque a balazos en Parque Gazzano y secuestraron el auto utilizado

Personal de la División Homicidios detuvo este martes al principal sospechoso de haber cometido el ataque armado ocurrido el pasado 26 de abril en Parque Gazzano, en Paraná, cuando un hombre efectuó un disparo contra una persona en medio de actividades recreativas donde había familias y niños presentes.

Según se informó oficialmente, la investigación demandó varias semanas de tareas de campo y trabajo investigativo por parte de los efectivos policiales, lo que permitió identificar y detener al presunto autor del hecho.

El detenido fue identificado como Gastón Gómez, conocido en el ambiente como “Totón”, quien quedó a disposición de la fiscal Valeria Vilchez, a cargo de la causa.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por la Policía, el episodio ocurrió cuando el agresor llegó hasta Parque Gazzano, extrajo un arma de fuego de entre sus prendas y efectuó un disparo en la pierna de la víctima, para luego darse a la fuga en un vehículo.

En el marco de los procedimientos realizados durante la mañana de este martes, los efectivos también secuestraron un automóvil marca Peugeot 208 color blanco, propiedad del detenido, que habría sido utilizado para cometer el ataque.

Desde la fuerza indicaron además que anteriormente ya había una persona detenida en el marco de la investigación, aunque el avance de las medidas investigativas permitió llegar al ahora señalado como principal sospechoso del hecho.