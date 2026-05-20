Informe especial: Cooperativa de recicladores, una lucha contra la exclusión

La crisis de la economía provoca un aumento de desocupados y trabajadores informales que se vuelcan al cartoneo para sobrevivir. En paralelo, la baja del consumo produce inconvenientes a la hora de encontrar en la calle materiales para reciclar. Un cóctel preocupante para los sectores vulnerables que luchan día a día contra la exclusión.

Hoy cobran menos y trabajan el triple. Los cartoneros sufren la caída del consumo y la apertura importadora. Mientras día a día miles de cartoneros revuelven la basura para recuperar, reciclar y ganarse la vida, están cada vez más lejos de cubrir una canasta básica.

La situación de los trabajadores cartoneros evidencia el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei: en el primer año de gestión el precio del cartón cayó de 300 pesos a 120, una baja de más del 50% en un momento en el que la crisis del consumo interno generó que haya menos papel y cartón en la calle. Además, cuando hace un año se necesitaban 920 kilos de cartón para adquirir una canasta básica, hoy el número escaló a 4.300 kilos.

La producción industrial experimentó una caída en los últimos años y la industria papelera retrocedió un 12,9%. Además, la Ley Bases permitió a las empresas importar papel de celulosa, traer bobinas de papel de Brasil a precio barato en dólares, con lo cual la industria está comprando basura y no recuperando la materia prima que el mismo mercado produce. Sólo descartan.

En Paraná, la Cooperativa Recicladores del Paraná funciona desde hace seis años con dos puntos de acopio y una planta de reciclado en barrio La Floresta. Son parte de la Federación Argentina de Cartoneros, carreros y recicladores.

Recuperan más de 60 toneladas de material por mes (cartón, vidrio, plásticos, etc). Además, recibe material de unos 15 grandes generadores (escuelas, negocios, empresas) en dos puntos de acopio en la ciudad: barrio Illia (calle 1510, atrás del mercado El Charrúa) y barrio La Floresta (Republica de Líbano 2327, esquina Germán Burmeister, frente al CIC).

Más de 100 trabajadores cartoneros sostienen a sus familias con este trabajo. La labor es un servicio público, cuidan el ambiente, evitan el colapso del basural a cielo abierto conocido como “El Volcadero” y recuperan todo lo que descarta la sociedad para reciclarlo y devolverlo a la industria nacional.

La cooperativa organiza a sus trabajadores para que puedan aportar a un monotributo social, para poder tener a futuro una jubilación, aunque sea mínima. También busca formalizar el trabajo mediante una bancarización, con lo cual cada cartonero tiene su cuenta bancaria donde recibe lo producido por su trabajo, intentando no manejar dinero en efectivo.

Además, buscan brindar actividades alternativas como huerta comunitaria, convenios con clubes para practicar deportes, brindan apoyo para terminar la escuela, realizan talleres, charlas y capacitaciones.

Hoy se necesitan políticas que acompañen al sector y no que lo destruyan, y seguir fortaleciendo los sistemas de reciclado con inclusión social. En esa lucha cotidiana, después de meses de pelearla en la calle y organizarse, hace unos cuatro meses la cooperativa logró un convenio con el municipio de Paraná que brinda: reconocimiento del trabajo reciclador; formalización laboral y derechos para quienes sostienen el reciclado todos los días. Y la lucha dio resultado concreto: subió el precio del cartón, pasó de $60 el kg a $ 140.

Axel Cabré es técnico en Producción Agropecuaria, pero hace 6 años decidió dedicar su vida a la militancia social, estar al lado de aquellas personas que no tienen la posibilidad de organizarse, de conseguir trabajo o discutir y defender sus derechos. No cobra un sueldo por su labor en la cooperativa y brindó su testimonio para Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

Campañas solidarias

Para poder sostener el almuerzo que brindan todos los mediodías para los integrantes de la Cooperativa, y que los viernes también les brindan a los vecinos de los barrios aledaños, realizan constantes eventos solidarios.

Hoy entregan más de 350 porciones de comida en barrios La Floresta e Illia. Entre el pollo y la verdura cada olla demanda cerca de 50.000 pesos, y cada semana más vecinos necesitan de esta ayuda para poder comer.

Una de las opciones para ayudar es donar un kilo de verdura (aproximadamente significan 1.500 a 2.000 pesos) que reciben en los puntos de acopio. Además, lanzaron una campaña de “trueque”, reciben ropa y calzado en buen estado para luego intercambiar con quienes acerquen un alimento.

Para colaborar: Alias: Parana.cartoneros – Contacto: 343-5266968 (Axel) - 3433 00-3118 (Rosy)

Puntos de acopio de lunes a viernes de 9 a 13 horas: en barrio La Floresta calle República de Líbano 2327, esquina Germán Burmeister – En barrio Illia, calle 1510 (detrás de Mercado El Charrúa)

Mirá el informe completo aquí: