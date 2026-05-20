San Lorenzo perdía por dos goles, pero se lo empató a Santos y lidera en la Copa Sudamericana

San Lorenzo de Almagro rescató un valioso empate este miércoles ante Santos de Brasil, como visitante, y quedó a un paso de clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Igualó 2 a 2 en el estadio Urbano Caldeira, donde comenzó dos goles abajo en el marcador, por la quinta fecha del Grupo D. Si gana su último compromiso, el equipo del exPatronato Gustavo Álvarez pasará de ronda.

El Peixe afrontó el duelo con la destacada ausencia por lesión de Neymar Jr. (recientemente convocado al Mundial), pero esta cuestión no repercutió anímicamente porque abrió la historia a los 58 segundos a partir de una pérdida ofensiva de Nahuel Perrito Barrios. La recuperación del local incluyó una transición a pura velocidad con pases entre Benjamín Rollheiser, Miguel Terceros y Gabigol, quien lanzó un envío cruzado al área para que Gabriel Bontempo empuje la pelota a la red.

El Ciclón intentó reponerse a este golpe tempranero en Vila Belmiro, pero se encontró con la solidez de Gabriel Brazao, quien mantuvo la ventaja y fue parte clave para cerrar la etapa sin goles en su arco. Mientras tanto, los pequeños detalles también le guiñaron un ojo al dueño de casa: de una falta a destiempo de Facundo Gulli llegó el 2-0 de Gabigol en un tiro libre que se desvió en la barrera y el balón entró al lado del palo derecho de Orlando Gill en el tiempo adicionado. En los instantes finales del acto inicial, Brazao regresó a escena para impedir el descuento de Mathías De Ritis.

A partir del complemento, los dirigidos por Cuca se conformaron con la ventaja, se replegaron y apostaron a los ataques rápidos para intentar bajarle la persiana al marcador, pero esa estrategia no le funcionó y terminó por derrumbar todo lo que había construido al inicio. De Ritis se tomó revancha a los 71′ para marcar el 1-2 y Rodrigo Auzmendi selló el empate con una gran definición en el mano a mano contra Gabriel Brazao, consigna Infobae.

Este resultado modificó todo el rumbo de la zona porque la derrota lo dejaba a San Lorenzo sin depender de si mismo para la última fecha. Ahora, se mantiene como único líder del Grupo D con siete puntos y se clasificará de manera directa a los octavos de final si le gana el próximo martes a Recoleta FC de Paraguay en el Nuevo Gasómetro (arrancará a las 21.30). Los paraguayos están terceros (5) y llegan con chances a la definición, mientras que Deportivo Cuenca está segundo (6) y Santos sigue en el fondo (4). Estos dos últimos jugarán en simultáneo en Brasil.