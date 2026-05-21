El Foro Ecologista cuestionó la regionalización de residuos y reclamó políticas “serias” para el volcadero

La gestión de los residuos en Paraná volvió a quedar en el centro del debate público luego de la discusión por el denominado Parque Ambiental y la posibilidad de regionalizar el tratamiento de la basura junto a otras localidades del área metropolitana. En ese contexto, desde el Foro Ecologista de Paraná cuestionaron la falta de políticas sostenidas para resolver el problema del volcadero municipal y advirtieron sobre el extenso incumplimiento judicial en torno al saneamiento del predio.

La integrante del Foro Ecologista, Daniela Verzeñassi, sostuvo que el problema arrastra casi dos décadas sin solución estructural y planteó que la discusión actual “mezcla conceptos” respecto al verdadero objetivo del fallo judicial vigente sobre el volcadero.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma - Radio Plaza, Verzeñassi recordó que el origen del conflicto judicial se remonta a 2007, cuando el Foro presentó un amparo ambiental por los humos provenientes de las quemas de residuos en el volcadero municipal. “En ese momento no se podía respirar y la ciudad entera quedaba bajo una nube de humo constante”, señaló.

El debate por el Parque Ambiental y la regionalización

La ambientalista aclaró que el fallo judicial nunca planteó “trasladar el volcadero” tal como existe actualmente, sino sanear el predio actual y definir un destino final para la fracción de residuos que no puede reciclarse.

“Quienes plantean este concepto de trasladar el volcadero, uno se imagina que tienen que llevar lo que hay actualmente a otro lado. Bueno, no es así. Lo que se plantea es sanear ese terreno y buscar otro lugar para la fracción de rechazo”, explicó.

Verzeñassi cuestionó además la idea de regionalizar el tratamiento de residuos mediante consorcios intermunicipales impulsados desde la Provincia. “Nosotros no estamos de acuerdo con la regionalización. Sostenemos que cada población tiene que hacerse cargo de sus residuos”, afirmó.

En ese sentido, vinculó la iniciativa actual con proyectos impulsados durante la gestión provincial anterior bajo el esquema de “nodos ambientales” y consideró que el objetivo de los consorcios responde a una lógica económica ligada al negocio del reciclado. “Los residuos, si se separan, dan plata. Seguramente se busca generar volumen para que alguna empresa haga rentable la separación y venta posterior de materiales”, sostuvo.

También se refirió a la polémica generada por el ofrecimiento del intendente de Oro Verde para instalar allí parte del proyecto ambiental. Según relató, durante una reunión reciente el jefe comunal reconoció públicamente que se había equivocado en el planteo inicial. “Lo que dijo fue que ponían a disposición la experiencia de separación diferenciada que tiene Oro Verde para que otros municipios puedan replicarla”, indicó.

El largo recorrido judicial del amparo ambiental

La referente del Foro Ecologista repasó además el derrotero judicial iniciado en 2007. Según explicó, el primer fallo favorable obligó al municipio a implementar medidas para evitar las quemas y avanzar en políticas de separación y tratamiento diferenciado de residuos.

“Desde entonces seguimos reclamando porque el problema nunca se solucionó”, afirmó.

Detalló que en segunda instancia la Justicia ordenó campañas de concientización, separación domiciliaria, tratamiento diferenciado y saneamiento del volcadero. Sin embargo, cuestionó que durante años solo se implementaron medidas aisladas sin continuidad.

“Se pusieron contenedores con calcomanías que decían húmedos y secos, se compró una cinta clasificadora, pero fueron hechos aislados. Nunca hubo un programa serio”, aseguró.

Sobre la situación actual del expediente, Verzeñassi reveló que el Foro apeló recientemente una nueva resolución judicial que, según indicó, generó sorpresa dentro de la organización ambiental.

“Nosotros pedimos que se aplicaran astreintes para que los municipios y funcionarios empezaran a cumplir la sentencia, pero la jueza terminó obligando también al Foro Ecologista a participar en 45 días de una resolución sobre el traslado del volcadero”, cuestionó.

La dirigente también marcó errores en la resolución judicial, entre ellos la inclusión de Oro Verde como municipio que deposita residuos en Paraná. “Oro Verde no trae residuos al volcadero; quien los lleva es Colonia Avellaneda”, aclaró.

“La basura podría dejar de ser basura”

Uno de los ejes centrales de la entrevista giró en torno a la forma en que Paraná gestiona actualmente los residuos urbanos y la necesidad de cambiar el enfoque hacia modelos de separación domiciliaria y aprovechamiento de materiales reciclables.

“Los residuos podrían dejar de ser residuos y pasar a ser materiales”, afirmó Verzeñassi, quien insistió en que la clave es la separación en origen dentro de cada domicilio.

La integrante del Foro remarcó que existen experiencias exitosas en localidades entrerrianas de menor escala, como Cerrito, donde funcionan programas de separación domiciliaria y biodigestores. “Cuando alguien saca residuos mezclados o el día equivocado, tiene multa. Hay una política sostenida”, destacó.

También cuestionó la lógica de “mega plantas” centralizadas y planteó alternativas de tratamiento barrial o descentralizado. “Imagínense lo que sería trasladar residuos de Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda hacia un único predio. Eso también genera impacto ambiental y emisiones”, señaló.

En contraposición, propuso avanzar en programas barriales, cooperativas y tratamientos locales de residuos orgánicos y reciclables. “Hay que pensar cuánto menos residuo llegaría al volcadero si una parte se tratara dentro de los propios domicilios”, indicó.

El impacto social y sanitario

Durante la entrevista, Verzeñassi hizo especial hincapié en las condiciones de vida de las familias que subsisten alrededor del volcadero municipal.

“Hoy hay cientos de familias que sobreviven gracias a la basura que tiramos todos los paranaenses”, expresó, y sostuvo que una política seria de reciclado permitiría “dignificar” esas tareas mediante cooperativas y trabajo formalizado.

“¿Qué significa para una persona recibir residuos separados y limpios? Hay que pensar en quienes abren esas bolsas todos los días”, reflexionó.

La ambientalista también vinculó el problema de los residuos con la salud pública y alertó sobre el avance de los microplásticos. “Está comprobado científicamente que todos tenemos microplásticos en sangre”, advirtió.

Además, recordó cuestionamientos previos del Foro a la instalación de pisos de caucho en plazas y espacios recreativos durante la gestión municipal anterior. Según indicó, existen investigaciones internacionales que relacionan esos materiales con riesgos para la salud derivados de partículas liberadas por fricción.

“No hubo política de Estado”

Hacia el final de la entrevista, Verzeñassi insistió en que la problemática de los residuos nunca fue abordada como una política pública integral y sostenida en el tiempo.

“No hubo política de Estado en relación a esto. Pasaron gobiernos de todos los colores políticos y el problema sigue igual”, afirmó.

También planteó la necesidad de un cambio cultural respecto al consumo y al uso cotidiano de plásticos descartables. “Tenemos que repensar desde las sorpresitas de cumpleaños hasta el packaging de los alimentos. Todo termina siendo basura que después respiramos”, concluyó.