Se realizarán talleres de seguridad vial para estudiantes secundarios de Concepción del Uruguay

Los próximos talleres vinculados con la educación vial serán el martes 26 de mayo y el 2 de junio y están destinados a alumnos de 5° y 6° año del nivel secundario de diferentes instituciones educativas de Concepción del Uruguay.

Los próximos martes 26 de mayo y 2 de junio se desarrollarán talleres de seguridad vial destinados a alumnos de 5° y 6° año del nivel secundario de diferentes instituciones educativas de Concepción del Uruguay.

La propuesta es organizada de manera conjunta por la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Río Uruguay Seguros y la Jefatura de Policía de Entre Ríos, con el objetivo de promover la concientización y la formación en materia de prevención y responsabilidad vial entre los jóvenes.

Las capacitaciones estarán a cargo de Juan Tea y Facundo Loza, integrantes del equipo de Seguridad Vial de RSRUS de Río Uruguay Seguros, quienes abordarán distintas temáticas vinculadas a la movilidad segura, la prevención de accidentes y la importancia de incorporar conductas responsables en la vía pública.

La primera jornada se realizará el martes 26 de mayo, a las 9, en la EET N°3 “Dr. Miguel Ángel Marsiglia”. Participarán estudiantes de la propia institución anfitriona, junto a alumnos de la Escuela Secundaria N°25 “Prof. Roberto Luis Nouche”, la Escuela Secundaria N°16 “Congreso de Oriente” y la Escuela Secundaria N°30 “Río de los Pájaros”.

En tanto, el segundo encuentro tendrá lugar el martes 2 de junio, también a las 9 horas, en el Auditorio Municipal “Arturo Illia”. En esta oportunidad asistirán estudiantes de la EET N°1 “Ana Urquiza de Victorica” y de la Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”.

A través de estas jornadas se busca fortalecer la educación vial en el ámbito escolar y generar conciencia sobre la importancia de construir una convivencia más segura y responsable en calles y rutas.