Osuna cargó contra Frigerio: “Hace buenas fotos, pero detrás hay pura cáscara”

La diputada nacional Blanca Osuna cuestionó con dureza al gobierno de Rogelio Frigerio y a la gestión de Javier Milei tras la media sanción del proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el oficialismo nacional para derogar unas 60 normas vigentes. “Como tantas cosas de Frigerio, son buenas fotos y nada más; detrás de eso hay pura cáscara”, disparó.

En declaraciones a Radio Plaza, Osuna cuestionó el contenido de los proyectos debatidos este miércoles en la Cámara de Diputados y advirtió sobre “negocios con bienes públicos”, tarifazos y pérdida de derechos.

La legisladora entrerriana se refirió primero a la denominada “Ley Hojarasca”, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y sostuvo que el texto contiene “cuestiones muy significativas, muy oscuras”, además de habilitar “negocios con bienes del Estado”.

Como ejemplo, mencionó la derogación de una ley de promoción apícola, en una provincia donde la producción de miel tiene fuerte peso económico. “Ayer se hizo en Diputados un evento por la Semana de la Miel, vino el gobernador Frigerio, se sacaron fotos, hablaron de la importancia de la producción apícola en Entre Ríos, y sin embargo en esta ley se elimina justamente una norma de promoción de esa actividad”, remarcó.

“Uno dice: como tantas cosas de Frigerio, son buenas fotos y nada más. Detrás de eso hay pura cáscara. Borra con el codo lo que escribe con la mano”, cuestionó.

Críticas por tarifas y dolarización

Osuna también rechazó el proyecto oficialista vinculado al sistema energético nacional, al advertir que propone “el traslado automático de precios dolarizados” a las tarifas de servicios públicos.

“Lo que hace este proyecto es incrementar a valor dólar la tarifa del gas natural y de la electricidad, sin amortiguación alguna, sin protección a los usuarios y sin perspectiva federal”, afirmó.

La diputada sostuvo que la iniciativa deja “totalmente expuestos” a usuarios residenciales, pymes, cooperativas y comercios de barrio. “El riesgo comercial va a ser abonado por la gente”, resumió.

En ese marco, reivindicó la expansión del gas natural en Entre Ríos y afirmó que “fue una obra del peronismo”, al señalar que el Estado históricamente intervino para sostener tarifas accesibles.

“Zona fría queda con el nombre, pero es una gran mentira”

Durante la entrevista, Osuna también criticó los cambios impulsados sobre el régimen de Zona Fría, creado para subsidiar el consumo de gas en regiones con bajas temperaturas.

“Zona Fría queda con el nombre, pero también es una gran mentira”, sostuvo. Según explicó, el oficialismo pretende restringir el acceso al beneficio y establecer condiciones que lo vuelven “inaccesible”.

La diputada señaló además contradicciones entre los discursos y las votaciones de legisladores oficialistas de provincias beneficiadas por el régimen. “Es patético escucharlos. No saben cómo justificarlo y terminan diciendo solamente que van contra el kirchnerismo, pero no pueden explicar cómo van a afectar los bolsillos de millones de argentinos”, sostuvo.

También aseguró que el modelo económico del gobierno “protege a sectores ricos y grandes empresas”, mientras “la mayoría recibe los golpes del ajuste”.

Hidrovía: “El Paraná no es un negocio”

Sobre el final de la entrevista, Osuna confirmó la presentación de iniciativas vinculadas a la discusión sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay y rechazó una eventual privatización.

“Promovimos un encuentro muy importante junto a Jorge Taiana, con representantes de distintas provincias del Litoral, todos con una voz común: no a la privatización del Paraná”, indicó en referencia al ex ministro de Defensa Jorge Taiana.

“El Paraná no es un negocio”, concluyó.