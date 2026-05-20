Gualeguaychú: la Justicia tomó muestras en el lecho del río y la Planta de Efluentes del Parque Industrial

Personal de la Unidad Operativa Federal dependiente de la Policía Federal Gualeguaychú, junto con la División de Delitos Ambientales y un guardacostas de la Prefectura Naval, llevaron a cabo este martes un nuevo allanamiento en el Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), ordenado por el Juzgado Federal a cargo del juez Hernán Viri.

El operativo se concentró en dos puntos clave: la Planta de Efluentes ubicada sobre la ruta nacional 14 y el lecho del río Gualeguaychú, donde se encuentra el ducto de descarga de efluentes químicos y cloacales. Según supo R2820, la diligencia consistió en una extracción de muestras, similar a la realizada a fines de 2025.

La medida se enmarca en la causa judicial por presunta contaminación derivada del mal funcionamiento de la Planta de Efluentes, que habría afectado al barrio Don Pedro y la zona de la boca del efluente en el río Gualeguaychú.

El allanamiento se produjo en un momento de alta expectativa judicial: resta conocerse el fallo del juez Viri tras la audiencia pública celebrada en el Centro de Convenciones, donde expusieron todas las partes involucradas en la causa.