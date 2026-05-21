Martiniano Dato, el “Mejor Jugador Joven” de la Liga Nacional de Básquet

Martiniano Dato fue elegido como el “Mejor Jugador Joven” de la Liga Nacional de Básquet.

Tras finalizar la fase Regular de la Liga Nacional, la Asociación de Clubes (AdC) reconoció a los destacados del año con una edición especial de los “Premios de La Liga”. En total se premiaron 11 categorías: MVP, Mejor Nacional, Mejor Extranjero, Mejor Jugador Joven, Mejor Entrenador, Mayor Progreso, Mejor Defensor, Revelación/Debutante, Sexto Hombre, Mejor Árbitro y Quinteto Ideal.

En este sentido, el paranaense Martiniano Dato fue elegido como “Mejor Jugador Joven” de la temporada, reconocimiento que ratificó la gran labor del ex Paracao y Recreativo que se transformó en una pieza clave en la campaña del semifinalista Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

La categoría de Mejor Jugador Joven (destinada a jugadores nacidos en 2002 en adelante y con al menos 18 partidos jugados) quedó en manos de Martiniano Dato, de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

El alero obtuvo el 58,9% de los votos, dejando detrás a Francisco Conrradi y Jano Martínez. Dato tuvo una temporada de enorme crecimiento, con medias de 10,77 puntos, 3,8 rebotes, 1,91 asistencias y 11,2 de valoración, consolidándose como una de las grandes apariciones del torneo.