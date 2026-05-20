Por mejores salarios y contra la reforma jubilatoria, Agmer convoca este jueves al quinto paro del año

La Comisión Directiva Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), en consonancia con lo decidido por el Congreso de la entidad, y en el marco del conflicto por la falta de acuerdo salarial con el gobierno de Rogelio Frigerio, anunció un paro de 24 horas para este jueves en la provincia.

Según se anunció dese AGMER, la protesta es “en defensa de la Ley 8732 y de nuestras condiciones laborales”. “El Gobierno de Rogelio Frigerio y sus funcionarios no entienden la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando las y los entrerrianos, donde la docencia como parte de las decisiones políticas de este gobierno sufre las consecuencias día a día. En un contexto de empobrecimiento generalizado, de deterioro de nuestras condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas, paramos”, señalaron.

En el comunicado, consignaron:

“Paramos por la exigencia de un salario digno, por incrementos reales frente a la inflación, que nos ponga en perspectiva de superar la línea de la pobreza.

“Paramos porque, sumado a esto, nos encontramos en la antesala de lo que se anuncia como una reforma jubilatoria. En los medios, el gobierno anuncia un pretendido proyecto que ataca derechos elementales y que significa un nuevo ajuste contra las y los jubilados, así como para las y los activos en su futura jubilación.

“Por ello, convocamos a toda la docencia a parar este jueves 21 de mayo en defensa de nuestras condiciones laborales y de nuestro sistema previsional”.