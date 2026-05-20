Acuerdo entre la Armada y EE.UU.: enviarán dos aviones para reforzar la vigilancia marítima

La Armada Argentina y Estados Unidos firmaron una Carta de Intención para desarrollar un programa de cooperación militar orientado al fortalecimiento de las capacidades de vigilancia y control de los espacios marítimos argentinos, en el marco de una iniciativa de asistencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos con una duración de cinco años, y que incluye la provisión de dos aviones nuevos para patrullaje y drones.

El acuerdo, suscripto en la Base Aeronaval Comandante Espora y que fue confirmado por el gobierno argentino y la Embajada de Estados Unidos, que encabeza Peter Lamelas, contempla transferencia de tecnología, entrenamiento especializado, provisión de sistemas de vigilancia y la incorporación de nuevas plataformas aéreas destinadas al patrullaje marítimo del Atlántico Sur.

Según la información oficial a la que accedió Infobae y fuentes vinculadas al programa, el principal componente de la iniciativa es la provisión de dos aeronaves Textron B-360ER MPA completamente nuevas, configuradas específicamente para misiones de vigilancia marítima, control oceánico y reconocimiento aeronaval. Ambas llegarán equipadas a la Armada Argentina en el marco de la asistencia estipulada por la Sección 333 —según la ley de asistencia militar de Estados Unidos— del Departamento de Defensa de Estados Unidos, reconocida oficialmente como Building Partnership Capacity: la primera aeronave tiene previsto su arribo para diciembre de este año y la segunda para mediados de 2027.

Este programa autoriza al gobierno de Estados Unidos a entrenar, equipar y transferir capacidades a Fuerzas Armadas extranjeras para enfrentar desafíos de seguridad compartidos, especialmente en áreas vinculadas a seguridad marítima, vigilancia oceánica, terrorismo y cooperación multinacional.

Alcance y tecnología del acuerdo

En el caso argentino, el objetivo central del convenio es ampliar las capacidades de control sobre el Mar Argentino y fortalecer los sistemas de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva.

La información oficial sostiene que el programa apunta a mejorar las capacidades para el control de las aguas jurisdiccionales y de interés mediante la incorporación de nuevas tecnologías y sistemas integrados de vigilancia.

Los Textron B-360ER MPA constituyen uno de los sistemas más relevantes incluidos en el acuerdo. Se trata de aeronaves turbohélice de patrulla marítima de mediano alcance, desarrolladas sobre la plataforma Beechcraft King Air 360ER y configuradas especialmente para operaciones ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) para el monitoreo marítimo en el Atlántico Sur.

Estas aeronaves están diseñadas para tareas de vigilancia oceánica, detección de embarcaciones, identificación de tráfico marítimo, búsqueda de superficie y reconocimiento aeronaval. Según el detalle técnico de la Carta de Intención, los aviones incluirán sensores infrarrojos, radar de búsqueda de superficie, sistemas AIS para identificación automática de buques, comunicaciones satelitales, enlaces de datos y sistemas integrados de comando y control.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que ambas aeronaves serán incorporadas completamente equipadas y adecuadas para operaciones marítimas, según el cronograma previsto: una de ellas arribará en diciembre de este año y la otra en mediados de 2027.

El aspecto geopolítico del acuerdo tiene relación con una de las principales amenazas estratégicas detectadas en el Atlántico Sur: la depredación del caladero argentino por flotas pesqueras extranjeras que operan en el límite de la milla 200, en particular buques procedentes de China.

En materia de defensa y seguridad marítima, el fortalecimiento de las capacidades de vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva es considerado clave para mejorar el monitoreo de las flotas que operan cerca de las aguas jurisdiccionales argentinas.

Además, fuentes cercanas al programa señalaron que el acuerdo forma parte de la estrategia hemisférica de seguridad marítima impulsada por Estados Unidos para el Atlántico Sur y la proyección hacia el área antártica.

Consultadas por el medio digital Infobae, fuentes oficiales enfatizaron que las aptitudes de monitoreo provenientes de este programa estarán dedicadas exclusivamente a aguas bajo control argentino y no incluyen el área en disputa con el Reino Unido alrededor de las Islas Malvinas.

Instrumentación y cooperación logística

El acuerdo prevé la modernización de capacidades ya existentes en la Aviación Naval argentina. Entre los puntos destacados figura la modificación de un avión Beechcraft B-200M Cormorán de la Armada Argentina, que ahora cuenta con cámara multiespectral, nuevos sistemas de comunicaciones, enlaces de datos y sistemas de comando y control.

La integración de este equipamiento responde a un proceso de cooperación tecnológica que ambos países desarrollan desde el año pasado. Fuentes oficiales explicaron al medio digital Infobae que el sistema electroóptico instalado ya había sido implementado previamente y que la Carta de Intención formaliza y amplía el programa de asistencia en curso.

Se trata del sistema de vigilancia marítima Wescam MX-10, cámara electroóptica e infrarroja de alta definición para operaciones de reconocimiento, identificación y seguimiento de embarcaciones. El documento oficial subraya que estos sistemas “mejoran significativamente las capacidades de vigilancia de los espacios marítimos” y favorecen vuelos de control sobre aguas jurisdiccionales argentinas con superior capacidad de detección.

La cooperación también contempla vehículos aéreos no tripulados capaces de despegar y aterrizar verticalmente desde los patrulleros oceánicos de la Armada Argentina. Según el acuerdo, dichos drones permitirán reforzar las tareas de vigilancia marítima embarcada sobre el Atlántico Sur.

Otro componente importante es el simulador destinado a las aeronaves P-3C Orión recientemente incorporadas por la Argentina, una de las plataformas de exploración marítima de largo alcance más utilizadas por la Aviación Naval.

Implicancias geopolíticas y contexto bilateral

La ceremonia de firma se llevó adelante en el hangar destinado a las aeronaves participantes del programa, con autoridades de la Argentina y de Estados Unidos especializadas en cooperación militar bilateral.

Participó por Estados Unidos el contraalmirante Brandon Sardiello, representante de la IV Flota estadounidense. Por la Armada Argentina, el almirante Juan Carlos Romay estuvo a cargo de la rúbrica.

Tras la firma, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina difundió oficialmente el lanzamiento del programa en sus redes sociales. “Más fuertes juntos. Más seguros juntos”, señaló la representación diplomática de Estados Unidos.

“Estados Unidos y Argentina están lanzando el Protecting Global Commons Program para fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur”, sostuvo la Embajada. La publicación añadió que “la asociación comienza con la entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina”.

El comunicado agregó que el programa “se expandirá durante los próximos cinco años con equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”.

La Embajada definió el acuerdo como “una alianza estratégica de cinco años” para salvaguardar los bienes comunes globales y reforzar la seguridad regional.

En el mismo sentido se expresó el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), el Comando Combatiente Unificado responsable de operaciones militares en el hemisferio occidental, que replicó el anuncio y subrayó el lanzamiento del Programa para la Protección de los Bienes Comunes Globales como instrumento para reforzar la seguridad marítima en el Atlántico Sur.

“El programa se expandirá durante los próximos cinco años con equipos avanzados, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”, comunicó el organismo militar de Estados Unidos.

Según puntualizaron fuentes oficiales al medio digital Infobae, el programa se enmarca dentro de los mecanismos de cooperación previstos por la Sección 333, orientados al fortalecimiento de las capacidades operativas y tecnológicas de las fuerzas armadas de países socios.

La definición oficial de la Sección 333 señala que el programa “permite entrenar y equipar a fuerzas de seguridad extranjeras para hacer frente a retos de seguridad comunes” y se dirige al desarrollo de capacidades específicas como la lucha contra el terrorismo o la seguridad marítima.

En este ámbito, la Argentina incorporará en los próximos años nuevas capacidades aeronavales enfocadas específicamente al control marítimo, vigilancia oceánica y monitoreo de espacios jurisdiccionales, incluyendo nuevas adquisiciones para la Armada Argentina y sistemas asociados a la defensa de la Zona Económica Exclusiva.

El avance se produce en un contexto de intensificación de la cooperación entre Buenos Aires y Washington en defensa, seguridad y transferencia tecnológica militar, una agenda impulsada por la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Durante los últimos meses, ambos países avanzaron en iniciativas de fortalecimiento de capacidades antiterroristas, cooperación en inteligencia, entrenamiento militar y modernización de equipamiento para las Fuerzas Armadas argentinas.

Ese alineamiento estratégico quedó de relieve con la visita del presidente Javier Milei a bordo del portaaviones USS Nimitz, en el marco de ejercicios conjuntos entre las Armadas de Estados Unidos y Argentina.

En esa actividad participaron el teniente general Carlos Presti, ministro de Defensa; el canciller Pablo Quirno; y el principal estratega presidencial, Santiago Caputo, señalando el acercamiento político de ambos gobiernos en defensa y cooperación militar.

Para la Armada Argentina, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia marítima resulta fundamental ante la necesidad de ampliar la capacidad de monitoreo sobre la Zona Económica Exclusiva argentina, particularmente ante los desafíos de pesca ilegal, control del tráfico marítimo y supervisión sobre el Atlántico Sur.

Las nuevas aeronaves Textron B-360ER MPA conforman el núcleo operativo del acuerdo y representan una de las incorporaciones más relevantes previstas para la Armada Argentina en los próximos años.