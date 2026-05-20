Paraná: encontraron un enfermero muerto en su casa e investigan posibles causas

Un enfermero fue hallado sin vida este martes en su vivienda en Paraná, rodeado de restos de ampollas que analizan si son de fentanilo y jeringas. El hombre debía presentarse a trabajar a las 14 en el Hospital San Martín y no lo hizo. El hallazgo se produjo horas más tarde, cuando la familia fue a buscarlo al no tener respuestas de él.

Ante la falta de respuestas, personal del nosocomio se contactó con una hija del hombre, que vive en Santa Fe. La mujer, junto a un hermano del enfermero, se dirigió hasta la vivienda para ubicarlo.

Al no obtener respuesta en la puerta, el hombre ingresó al domicilio tras forzar un ingreso trasero. Dentro de la casa encontraron al enfermero tendido sobre la cama y sin signos vitales.

Junto al cuerpo había jeringas descartables, ampollas e inyectables. Además, personal de emergencias constató la presencia de una ampolla identificada como “Femfentanilo”, publicó Ahora.

De acuerdo a los elementos hallados en el lugar, una de las hipótesis que se investiga es una posible sobredosis.

Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal Juan Manuel Pereyra dispuso la intervención del Gabinete Completo de Policía Científica, Médico Policial y Bomberos Zapadores, que realizaron el traslado del cuerpo a la Morgue de Oro Verde.

Los elementos encontrados en la vivienda fueron secuestrados y enviados a peritaje.