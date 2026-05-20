"La Universal" inicia su despedida de los escenarios

La Casa de la Cultura de Entre Ríos albergará la realización de la penúltima función de la obra teatral "La Universal", la cual tendrá lugar este jueves 21 de mayo a las 20 en el edificio ubicado en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná. Esta puesta en escena se presenta como una propuesta de comedia original que profundiza en las complejidades de la conducta humana y explora las tensiones entre la realidad y la farsa.

Esta presentación da inicio al ciclo de despedida de la obra y ofrece al público local una de las últimas oportunidades para presenciar esta pieza que mantuvo una presencia sostenida en la cartelera.

La trama de la obra se construye alrededor de una figura enigmática y omnipresente, descrita como una mujer terremoto y extranjera que parece tener la capacidad de representarlo todo, incluso las formas más extremas de la farsa. En este entorno, los personajes de Delicia, Berta y Fabián se ven metidos en una dinámica asfixiante, donde la nostalgia y la ilusión actúan como fuerzas opuestas que los mantienen en un estado de parálisis emocional.

El guion utiliza elementos del humor y lo absurdo para poner de manifiesto la envidia, la ingenuidad, la obsesión y la melancolía, sentimientos que aparecen en una simple reunión en torno a una taza de té.

Esta función del jueves es importante para el elenco, ya que marcará la última actuación de la actriz Tamara Princic en la obra. Según informaron desde la producción, la pieza entrará luego en un breve receso hasta el mes de agosto, fecha en la que se llevará a cabo la función definitiva y final con la incorporación de Valentín Abuaf.

La actividad es de carácter arancelado. Las reservas se pueden realizar a través del 343 5439216 (Maris).