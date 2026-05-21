Copa Sudamericana: River empató con Bragantino en el último suspiro

De manera agónica, otra vez, River alcanzó una igualdad para avanzar de fase en la Copa Sudamericana.

River empató agónicamente 1-1 con Red Bull Bragantino, en condición de local, en el marco de la quinta fecha de Grupo H de la Copa Sudamericana. En el estadio Monumental, el mediocampista Alix Vinicius abrió el marcador para los brasileños a los 34 minutos de juego mientras que, en el complemento, el delantero Lautaro Pereyra igualó el encuentro a los 48’ para el Millonario.

Con este resultado, el equipo de Eduardo Coudet se mantiene en el primer lugar del Grupo H con 11 puntos y cerrará su participación en esta Copa Sudamericana cuando reciba a Blooming de Bolivia el próximo miércoles.