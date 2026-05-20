El municipio de Paraná realizó este miércoles una nueva campaña de recolección de medicamentos vencidos

La Municipalidad de Paraná y el Colegio de Farmacéuticos llevan adelante una campaña de recolección de medicamentos vencidos. Este miércoles estuvieron en la Plaza 1° de Mayo, frente al edificio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER). Pero hay otros puntos de recepción.

La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, dijo al móvil de Radio Plaza que Paraná “hace la punta con esta política”. “Recibimos medicamentos domiciliarios. La campaña está apuntada a las personas que consumen medicamentos y se les vencieron en la casa. Es una buena oportunidad para que las personas revisen sus medicamentos y no los tomen vencidos y si están vencidos los acerquen a estos puntos y los descarten de esta forma”.

Desde el Colegio de Farmacéuticos indicaron que los medicamentos vencidos de origen domiciliario “son un residuo peligroso y la única disposición final que deben tener es a través de hornos pirolíticos, no tirarlos a la basura ni descartarlos a través de caños o inodoros, no enterrarlos ni quemarlos. La única disposición final es llevarlos a través de empresas privadas a hornos pirolíticos”.

Los vecinos se acercaron al lugar para entregar comprimidos, jarabes, óvulos y cremas vencidas. No se recibieron objetos punzantes (jeringa, aguja o bisturí), y tampoco vidrio, gasas o pañales.

Puntos de recepción

Los residuos se recibieron específicamente este miércoles en la Peatonal San Martín, frente al Instituto del Seguro; y Plaza San Miguel, frente al ACA. Y en los seis Centros de Salud Municipal, donde se reciben todos los días: