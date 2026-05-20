Mariano Werner recorrió las calles de Córdoba antes del arribo del TC

El paranaense Mariano Werner participó este miércoles de la promoción de la fecha del Turismo Carretera en Córdoba. A bordo del Ford Mustang del Fadel Memo Corse, el tres veces campeón de la Máxima participó de una conferencia de prensa y luego giró por las calles de La Docta ante cientos de fanáticos.

El Zorro de Paraná, último ganador de la categoría, manejó su auto de competición al igual que Marco Dianda (Dodge Challenger) en un recorrido que comenzó por las calles Hipólito Irigoyen y San Lorenzo hacia Plaza España, pasando por la rotonda de Avenida Valparaíso, el túnel de Av. Chacabuco hasta Boulevard Illia, San Juan y el Patio Olmos, hasta desembocar en el punto de partida.

“La verdad que increíble. Son esas cosas que emocionan y que ponen en boca de todos lo que es el Turismo Carretera. En estas épocas medias tumultuosas que se están viviendo, es importante que estas cosas pasan. Porque este el TC, esta gente es el TC, feliz y disfrutando de una tarde en Córdoba buenísima con los cordobeses”, expresó Mauricio Lambiris, que fue acompañante de Werner en el giro.

“Hermoso, transitar por las calles de Córdoba ante semejante cantidad de público, de cordobeses, la verdad que fue una experiencia única vivirla desde adentro”, manifestó Eugenio Provens que se subió con Dianda.

Además del entrerriano participaron de la conferencia de prensa de lanzamiento el mencionado Mauricio Lambiris, Facundo Chapur, Caito Risatti, Eugenio Provens y Rodrigo Lugon, acompañados por Agustin Calleri, presidente de la agencia Córdoba Deportes.

Cabe destacar que la sexta fecha del campeonato de TC y TC Pista será el 30 y 31 de mayo en el autódromo Oscar Cabalén.