TC Pick Up: pusieron a la venta la camioneta de Agustín Canapino

Canning Motorsport puso a la venta la camioneta que condujo hasta el pasado fin de semana Agustín Canapino en el TC Pick Up. El arrecifeño manejó el último fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata la Chevrolet S10 que lo llevó al título en 2025, pero es una incógnita si seguirá en la categoría cuyo campeonato hoy lidera el paranaense Mariano Werner.

Canapino ocupa el cuarto lugar del campeonato y es sinónimo de la escuadra que lideran Gustavo Lema y Walter Pérez, por eso es difícil imaginarlo corriendo dentro de otro equipo, al menos por estos tiempos en la órbita de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

“Decidimos poner a la venta la Pick Up y liberarlo a Agustín para que decida él de qué manera continuará en la categoría. Estamos en el TC, TC Pista, el Mouras y el TN, se hace muy difícil en lo presupuestario”, le confiaron desde la intimidad de la escuadra a Campeones.

“Ahora se vienen carreras donde se separan las Pick Up del Mouras, eso genera un costo y movimiento mayor. Preferimos parar para no complicarnos en el resto de las categorías. Además, lo económico es un problema”, argumentaron detalladamente desde el Canning.

Canapino ahora tiene la decisión. Veremos que determinación tomará cuando todavía falta más de un mes para la próxima fecha, la que se disputará el fin de semana del 28 de junio.

“Aquel que adquiera la Pick Up tal vez pueda contar con Agustín, o no. Nosotros al menos en esta etapa no continuamos en la categoría”, fue la respuesta contundente desde el seno del exitoso Canning Motorsport.

Werner lidera entre las camionetas

Cabe destacar que luego de la cuarta fecha del TC Pick Up, el paranaense Mariano Werner saltó a la cima del campeonato con su tercer puesto en La Plata, a bordo de la Foton Tunland G7 alistada por su propio equipo. El Zorro lidera con 154,5 puntos y relegó al segundo lugar a Otto Fritzler, a 6.5 unidades con su Ford Ranger del Maquin Parts. Por su parte Ignacio Faín (Ford Ranger del Gurí Martínez Competición) quedó tercero con 140 y el mencionado Canapino, cuarto con 136.5 puntos.