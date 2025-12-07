Norris acabó con el reinado de Verstappen: es campeón de Fórmula 1

Este domingo se desarrolló el último Gran Premio de la Fórmula 1 de 2025. En Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, tres contendientes llegaron con chances de ser campeones en el final de la temporada: Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

De arranque no hubo grandes cambios en la cima de la carrera. Max Verstappen mantuvo el liderazgo; mientras que Oscar Piastri y Lando Norris intercambiaron lugares. Atrás, George Russell perdió la posición con Charles Leclerc y Fernando Alonso, quedando el de Ferrari como nuevo cuarto.

Luego de algunas vueltas de fila india, comenzaron los ingresos a boxes. Tal era la paridad que el último, Franco Colapinto, llegó a estar 13° antes de ingresar a los boxes y volver al fondo de la grilla. Adelante Verstappen y Piastri se mantuvieron en pista y en 20 giros empezaban a prestar atención a su necesidad de ingresar a boxes para cambiar los neumáticos que perdían rendimiento.

Tras su paso por boxes, Norris entró de manera voraz y recuperó rápidamente el tercer lugar, aunque Leclerc no le perdió el ritmo y se mantuvo en el cuarto puesto, cerca de poder meter presión por el ingreso al podio. De perder el lugar, el de McLaren podría perder el campeonato. Con el ingreso pendiente para Piastri, el liderazgo podía ser de Verstappen, que tras el paso por boxes estaba segundo.

Por la sanción a Liam Lawson, Franco Colapinto se vio beneficiado y saltó al 19° lugar, pero tenía la presión del de Racing Bulls desde atrás. Un nuevo paso por boxes dejó a Colapinto nuevamente en el último lugar en la 42ª vuelta.

Adelante, con todos los ingresos a boxes cumplidos, el líder era Verstappen seguido por Piastri y Norris, resultado con el que el británico era campeón del mundo. Atrás, Leclerc buscaba presionar, pero estaba lejos del tercer lugar: a cuatro segundos y medio con 15 vueltas por delante.

Nada cambió. Solo se acortaron las distancias a medida que se acercaron al final de la competencia: el ganador fue Verstappen, seguido de Piastri y Norris, pero el campeón fue el británico que se subió al tercer lugar del podio. Por primera vez en su carrera, Norris es campeón de la Fórmula 1 y destronó a Verstappen, que llegó como tetracampeón vigente.

Para Colapinto no fue el mejor cierre de temporada. Pese a tener una sanción en su contra, Pierre Gasly terminó por delante y dejó al argentino en el último lugar de la competencia. Quedará todo el verano y el cambio de reglamento para esperar un 2026 diferente para el argentino, que fue el único piloto que no puntuó en 2025.