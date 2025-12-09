Recreativo y Estudiantes, al frente en las semifinales del básquet asociativo

Estudiantes se hizo fuerte en su cancha y en suplementrio derrotó al duro Quique Club.

Comenzaron a disputarse las semifinales del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En este marco, Recreativo y Estudiantes no dejaron escapar la ventaja deportiva y lograron ganar de local para adelantarse en las llaves.

Recre tuvo personalidad y marcó territorio al derrotar a Talleres por 88 a 72, mientras que el CAE reaccionó a tiempo y venció en suplementario a Quique por 82 a 75, luego de empatar en 73 en el tiempo regular.

Uno de los juegos

Recreativo dio un paso firme y quedó a un triunfo de una nueva final. Derrotó 88 a 72 al siempre incómodo Talleres y le trasladó toda la presión a su oponente. Un gran arranque de partido fue clave para despegarse en el marcador y así manejar el trámite. Un 33 a 19 en los primeros 10 minutos fue clave en el desarrolló del juego

Con el dominio en el tanteador, el local no dejó que Talleres reaccione ya sí supo cerrar el juego a su favor. Alan Guanco con 20 puntos fue el goleador del ganador, mientras que Facundo Buffa terminó con 12 y Juan Krapp con 11 tantos. En Talleres, Aitor Echandi firmó 22 unidades y Luciano Harik 17 tantos.

El otro partido

Estudiantes reaccionó a tiempo, dio vuelta un partido muy complicado y quedó a una victoria de la final. Superó 82 a 75 a Quique Club, en tiempo suplementario.

El Decano desaprovechó una gran oportunidad de robar el juego de visitante. Hizo un gran primer tiempo y gozó de una ventaja importante, pero no la aprovechó y dejó escapar una buena oportunidad, da cuenta Paraná Deportes.

Un 43 a 26 en la primera mitad (26 a 17 segundo cuarto), le significó a Quique manejar el partido. No obstante, el CAE reaccionó en el segundo tiempo con dos parciales muy favorables, 20 a 12 en el tercer cuarto y 24 a 18 en el último. Con ese envión, jugó un gran tiempo extra y con un 9 a 2 ganó el partido.

Conrado Zapata volvió a brillar en Estudiantes con 28 puntos, muy bien acompañado por Santino Galli con 15 tantos y Román Rodríguez con 13 puntos. En Quique, Martín Planas registró 24 unidades, mientras que Ignacio Varisco cerró planilla con 15 tantos.