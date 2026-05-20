El Maestro Luis Gorelik dictará una formación de posgrado en dirección orquestal

La Universidad Autónoma de Entre Ríos anunció el lanzamiento del Programa de Formación Continua titulado "Formación teórico-práctica en dirección orquestal", el cual iniciará sus actividades el miércoles 12 de agosto. Esta instancia pedagógica será dirigida por el Maestro Luis Gorelik y se propone como un espacio para cubrir una vacancia detectada en la formación de directores dentro del ámbito nacional y latinoamericano.

El programa está diseñado para desarrollarse a través de una modalidad mixta que contempla una carga horaria total de 90 horas, distribuidas en actividades presenciales, clases virtuales sincrónicas y trabajos de investigación.

El fundamento de este programa radica en la necesidad de actualizar los paradigmas de enseñanza de la dirección orquestal, que quedaron vinculados a modelos eurocéntricos de los siglos XIX y principios del XX. Según los lineamientos del seminario, es imperativo revisar estas estructuras para incluir la realidad de las más de 200 orquestas infantiles y juveniles que funcionan actualmente en Argentina.

Por este motivo, el cursado se orienta a jóvenes músicos con estudios universitarios en la materia, directores de orquestas escuela y profesionales que acrediten una trayectoria demostrada. El objetivo es brindar herramientas que permitan gestionar organismos orquestales de diversa índole, contemplando la excelencia artística en cuerpos profesionales.

La estructura académica se organiza en tres módulos de 30 horas cada uno, trabajando sobre cuatro ejes fundamentales: la metodología de estudio de las obras, la aplicación práctica frente a agrupaciones, la reflexión sobre el rol del director en la actualidad y el análisis del repertorio para la construcción de conceptos interpretativos. El programa introduce la figura del director-concertador como un intérprete que traduce el texto musical coordinando recursos técnicos y humanos.

Se abordarán saberes que exceden lo estrictamente musical, como la gestión de grupos humanos, aspectos escenográficos, iluminación, audio y estrategias de comunicación con el público en entornos digitales y presenciales, elementos que hoy resultan indispensables para garantizar el éxito de un montaje orquestal.

Dentro de los objetivos específicos, se destaca el estudio analítico de las sinfonías de Gustav Mahler a través de su historia interpretativa y el conocimiento práctico de la organología aplicada. Los alumnos tendrán la oportunidad de realizar prácticas con un ensamble instrumental especialmente convocado para las clases, además de participar en encuentros con solistas y directores invitados que integran la temporada de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

El cronograma de clases teóricas online se ha fijado para los miércoles 12 de agosto, 21 de octubre, 18 de noviembre, y viernes 2 de octubre, en el horario de 17 a 20. Y los encuentros presenciales se llevarán a cabo en la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná los sábados 12 de septiembre, 3 de octubre y 28 de noviembre, de 9 a 15.

Para acceder a la formación, los interesados deben completar el formulario de admisión.

La coordinación realizará una evaluación de antecedentes y comunicará la admisión vía correo electrónico.

La propuesta es de carácter arancelado.

Para mayor información, escribir a direccionorquestalfhaycs@gmail.com