The Bossa Years, un concierto homenaje al saxofonista Stan Getz

El cuarteto de jazz local liderado por el saxofonista Charly Avveduto llevará a cabo un concierto titulado "The Bossa Years" este viernes 22 de mayo a las 21 en el subsuelo de la Galería Flamingo, ubicada en San Martín 902. La presentación consiste en un recorrido musical por las composiciones más destacadas de la bossa nova y su integración con el jazz.

El objetivo de este encuentro es rendir tributo a la figura y el estilo de Stan Getz, el músico estadounidense quien fuera una pieza fundamental en la internacionalización de los ritmos brasileños durante la década de 1960.

La formación encargada de ejecutar este repertorio está integrada por músicos de reconocida trayectoria en la escena regional. Junto a Charly Avveduto en el saxo tenor, participarán Mariano Ferrando en el bajo, Lisandro Herbel en el piano y Solano Quaglia en la batería. Estos instrumentistas abordarán un programa que revive la cadencia y el ritmo relajado que caracterizaron las grabaciones más famosas de Getz, buscando emular ese tono cálido y lírico que permitió al jazz fusionarse armoniosamente con la propuesta de compositores brasileños.

La propuesta busca poner en valor un género que redefinió la música popular del siglo XX. La figura central del homenaje, Stan Getz, es recordado por hitos discográficos que marcaron un antes y un después en la industria musical, como el álbum Getz/Gilberto. Dicho trabajo, realizado en colaboración con Joao Gilberto y Antonio Carlos Jobim, logró superar en su momento a artistas de la talla de Los Beatles en las entregas de premios Grammy.

El concierto repasará la evolución de esta corriente, desde los primeros experimentos de Getz con el cool jazz y el West Coast Jazz, hasta su éxito mundial tras la grabación de Jazz Samba en 1962.

Las entradas se pueden gestionar a través de la plataforma Eventbrite o mediante el número 343 4808780.