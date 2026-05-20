Un unipersonal sobre la historia de Martina Chapanay tendrá función en Casa Boulevard

La ciudad de Paraná recibirá el próximo sábado 30 de mayo, a las 21, la puesta en escena de la obra "Martina Chapanay: Eco de voces en lucha", que tendrá lugar en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, sita en calle Ituzaingó 80. Se trata de un unipersonal protagonizado por la actriz Mónica Marraffa y dirigido por la dupla integrada por Mariana Mosset y Jennifer Vallejos, quienes llegan desde la ciudad de Santa Fe para concretar esta función. La propuesta artística busca rescatar y poner en valor la figura histórica de la montonera huarpe del siglo XIX, integrando elementos de la dramaturgia de Josefina Bértoli con una interpretación que apuesta al paisaje sonoro y al despliegue corporal para evocar el coraje y la lucha de esta mujer en las gestas libertadoras argentinas.

La representación se centra en la vida de Martina Chapanay, una figura de la cultura cuyana y de los pueblos indígenas, quien participó activamente junto a caudillos como el Chacho Peñaloza y Facundo Quiroga, cumpliendo además funciones como mensajera del General José de San Martín.

La obra aborda las diversas facetas de su existencia, desde su rol como protectora de las lagunas de Guanacache hasta su faceta de bandolera y rastreadora experta en los caminos de Cuyo. El cuerpo de la actriz se convierte en el eje de un ritual que intenta devolver al presente la esencia de una mujer caracterizada por su habilidad con el cuchillo y de montar caballos indomables, desafiando las prácticas femeninas de su época.

Durante los minutos que dura la función, la obra transita por el dolor de las guerras civiles, los muertos en los caminos y la resistencia de una identidad huarpe que persiste a pesar del paso del tiempo y el olvido.

La sala cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro.

En el aspecto técnico y estético, la producción cuenta con el diseño de vestuario de Ignacio Estigarribia, la escenografía diseñada por Mariano Franco, el paisaje sonoro de Estefanía Albrecht (Fefa Piaf) y el diseño de luces de Jennifer Vallejos.

Las entradas tienen un costo general de $15.000, mientras que para estudiantes y jubilados será de $10.000. Para reservas, comunicarse al 342 6988908.