Este domingo se proyectará un clásico del cine oriental en Gatx Negrx

El espacio cultural Gatx Negrx, ubicado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, llevará adelante una nueva jornada de cine debate este domingo 24 de mayo a partir de las 19. En esta oportunidad, se proyectará la película japonesa Flores de Fuego, una obra de 1997 que cuenta con la dirección, guion y actuación protagónica del reconocido cineasta Takeshi Kitano.

La cinta narra la historia de Yoshitaka Nishi, un ex detective de la policía que se ve obligado a retirarse del cuerpo tras una operación fallida que derivó en la muerte de un compañero y dejó a otros dos gravemente heridos. La trama profundiza en la compleja vida personal de Nishi, quien dedica su tiempo al cuidado de su esposa Miyuki, diagnosticada con leucemia terminal. Ante la presión económica que supone el tratamiento médico y una deuda creciente con la yakuza, el protagonista decide ejecutar un plan arriesgado que incluye el robo a un banco utilizando un antiguo patrullero reacondicionado.

El desarrollo del largometraje sigue los pasos de Nishi y su esposa en un último viaje por carretera, mientras son buscados tanto por sus antiguos colegas de la policía como por los sicarios de la mafia japonesa.

Flores de Fuego es considerada una de las películas más premiadas de su década, habiendo obtenido el León de Oro en el Festival de Venecia, además de otros 23 galardones internacionales. La crítica especializada destacó de manera recurrente la capacidad de Kitano para integrar diferentes lenguajes artísticos dentro del filme, como es el caso de las pinturas surrealistas que aparecen en la historia. Estas obras, que dentro de la ficción son realizadas por el detective Horibe tras quedar paralítico, pertenecen en la realidad al propio director, quien comenzó a pintar tras sufrir un grave accidente en su vida personal.

Durante la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

Las entradas para la función tendrán un valor general de $2.000 y podrán abonarse directamente en la puerta.