A pesar de la fractura en su rostro, el entrerriano Zampedri entrenó con el plantel

A pesar de la fractura en su rostro, el entrerriano Fernando Zampedri entrenó con el plantel de la UC.

El entrerriano Fernando Zampedri sabe que Universidad Católica se juega mucho en la Copa Libertadores ante Barcelona este jueves y por eso volvió a los entrenamientos a pesar de su fractura nasal.

Hace un par de días en el partido correspondiente a la 12° fecha de la Liga de Primera de Chile ante Deportes Limanche, el delantero nacido en Chajarí recibió un rodillazo en el rostro por parte de Misael Llantel y tuvo que salir reemplazado a los 31 minutos del primer tiempo. El delantero argentino salió con la cara ensangrentada y mareado, pero horas más tardes se confirmó el diagnóstico con una fractura nasal.

Sin embargo, Zampedri se hizo presente en los entrenamientos de los Cruzados con una máscara para proteger la zona, ya que el futbolista sabe que el partido del jueves ante el “Ídolo" es clave para el futuro del equipo de Daniel Garnero.

A este encuentro copero se le debe sumar el clásico ante Colo-Colo del fin de semana por la Liga de Primera. El Cacique hoy es líder del campeonato y la UC marcha a siete puntos, por lo que un triunfo le permitiría recortar distancias, pero una caída podría relegarlo antes del final de la primera rueda.