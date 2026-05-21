Concejales justicialistas entregarán un petitorio y solicitará audiencia al Gobierno provincial

La Liga de Concejales Justicialistas entregará un petitorio y solicitará una audiencia al Gobierno provincial este jueves, a las 10.30. Luisina Minni, edil de Paraná dijo a Amanece que no es poco (Radio Plaza) que en el grupo evaluaron las gestiones locales justicialistas en relación a las gestiones locales oficialistas. “Ante un Estado nacional que se retira, hicimos una contraposición donde gobierna nuestro partido y el oficialismo. Tenemos una buena experiencia en ciudades como Paraná y localidades pequeñas. A pesar del retiro del Gobierno nacional y provincial”, señaló.

La concejal contó que, luego de cuatro reuniones de la Liga y, entendiendo que son el “primer eslabón de cadena de democracia”, se acercarán a Casa de Gobierno para dejar la nota al gobernador. “Un petitorio sobre obra pública, recursos caídos de Nación y provincia, y asistencia social. Creemos que es necesario porque la sociedad, nuestras comunidades nos reclaman asistencia, rutas, salud, luminaria, calles”, enumeró. “Acá en Paraná vemos la Intendencia haciéndose cargo, con recursos propios, por ejemplo en la ruta 12 donde hay nula inversión de Nación, muy pequeña de provincia y grande de municipio”.

Minni consideró que el gobierno provincial y, particularmente el gobernador Rogelio Frigerio “escucha”, y en ese sentido confió en que serán recibidos. “Alguien del gobierno quizás nos pueda recibir, para fortalecimiento de democracia, que nos reciba para dialogar, manifestar los puntos que lastiman a comunidades. Quizás si la reunión no es hoy, se podrá dar en próximos días”, acotó.

La edil de Paraná dijo que, entre otras cuestiones, también les “preocupa la reforma previsional, que no haya un senador o diputado que pueda explicar de qué viene el texto”.

Personas en situación de calle

La Liga de Concejales Justicialistas cruzó hace unos días al secretario de Gobernación, Mauricio Colello por sus declaraciones en torno a las personas en situación de calle. “Creemos que el secretario de Gobernación está equivocado, el Estado provincial no se debe correr del acompañamiento y asistencia a personas vulnerables, lo dice nuestra Constitución Provincial que deberían interpretar, porque habla de colaboración y articulación entre los gobiernos. Hay ejes de los cuales no se puede correr”.

Desde la Liga entienden que existe “inequidad a la hora de repartir algunos recursos”. “Los ATN, el transporte, acá bancamos transporte con fondos municipales, el Gobierno provincial abona subsidios que corresponden a determinados boletos, y en esos puntos se genera controversia”.

Sobre el final contó que el 30 de mayo será el próximo encuentro de concejales en Concepción del Uruguay. “Nos vamos a capacitar, fortalecer a nuestros concejales en distintos ejes de gestión, nuevas tecnologías y liderazgos”.