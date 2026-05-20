Rugby: Tilcara instaló iluminación artificial en una de sus canchas

El Club Tilcara inauguró la iluminación de una de las canchas que utiliza para la práctica del rugby. Con el impulso de su dirigencia, la subcomisión del deporte de la ovalada y el Grupo Gira, se hizo posible la instalación de luminarias, a pesar del difícil contexto económico que atraviesan especialmente las instituciones deportivas.

El Verde destacó que esta ampliación de espacios contribuye al desarrollo cotidiano de la actividad. “Desde ahora, las canchas 2, 3 y 4 ya cuentan con iluminación para entrenamientos, sumando así una nueva alternativa para nuestras prácticas de rugby”, anunció el club en redes sociales.

“Este importante paso fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Comisión Directiva, la Subcomisión de Rugby y el Grupo Gira, que también realizó un aporte económico fundamental para concretar la compra de las luminarias”, agregaron a través de su cuenta de Instagram.“Seguimos trabajando para brindar mejores condiciones a nuestros deportistas y acompañar el crecimiento permanente de nuestra institución”, concluyeron.