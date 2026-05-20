Villarruel en Rosario: "Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, visitó ayer la Catedral de la ciudad de Rosario, para participar en una misa en conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento de su padre, Eduardo Villarruel, militar veterano de Malvinas que murió en 2020 por complicaciones derivadas del Covid-19.

En esta visita fue abordada por distintos medios periodísticos quienes le preguntaron acerca de la interna vivida en la Libertad Avanza como así también al respecto de la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la investigación que lleva adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito.

Como respuestas, primero, la vicemandataria se desmarcó de las disputas partidarias. “Yo no participo de ninguna pelea, desarrollo mi labor en el Senado de la Nación y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas que estén mencionadas. Yo no tengo nada más que decir que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado de la Nación y ahorrar el dinero de los argentinos”, publicó Infobae.

Y ante las críticas recibidas desde diversos espacios de LLA y la consulta por la situación de Manuel Adorni, Villarruel respondió. “Yo me mantengo siempre con mucho respeto hacia la sociedad y hacia todos los sectores. Si a mí me lo llegaran a faltar, igualmente no voy a responder con faltas de respeto. Siempre creo que la convivencia en sociedad debe ser basada en el respeto, así que de eso tienen que preguntarle a Adorni”, intentó evitar la cuestión puntual del jefe de Gabinete.

Pero ante la repregunta “¿qué piensa de Adorni?, contestó: “No sé, que estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni” y evitó responder si él tendría que renunciar a su cargo.

La postura de Patricia Bullrich: “Eso tiene que ser inmediato”

La senadora Patricia Bullrich se refirió al escándalo que involucró al jefe de Gabinete, y pidió que el ministro coordinador presente "de inmediato" su declaración jurada.

La presidenta de la banca de La Libertad Avanza en el Senado se refirió a la investigación que apunta contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito

En diálogo con A24, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado señaló: “El jefe de gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Él dijo: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo’. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes”.

“¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana", agregó.

La ex ministra de Seguridad apuntó que estirar la presentación de la documentación “no tiene sentido porque ya se abrió el plazo” y aseguró que, una vez que se realice la pertinente declaración, el presidente deberá decidir. “Si los números están correctos, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo”, añadió.

En tanto, señaló que las conversaciones que tiene con el mandatario prefiere mantenerlas en privado y no dejó trascender si pidió alguna medida respecto a la situación judicial del jefe de Gabinete.