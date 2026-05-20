Se volvió a reunir la comisión que está debatiendo el marco normativo para los juicios políticos

La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos se reunió este martes 19 con el objetivo de avanzar en el tratamiento del mecanismo legislativo que propone un marco regulatorio para el procedimiento constitucional diseñado para juzgar la responsabilidad política de los funcionarios públicos de alta jerarquía en la provincia.

Durante el encuentro parlamentario, la presidenta de la comisión, Gabriela Lena, argumentó que la Carta Magna contempla el juicio político de fondo, pero carece de los pasos detallados para instrumentarlo. En este punto, la legisladora explicó: “El texto normativo viene a suplir la falta de precisiones sobre la apertura del proceso investigativo, las notificaciones, los plazos probatorios y la forma de ejercer la defensa”.

Según Lena, el fundamento más relevante radica en la necesidad de otorgar un “marco de previsibilidad, certeza jurídica y consistencia constitucional al instituto del juicio político, de modo que se consolide como una herramienta de equilibrio entre los Poderes del Estado y no como un factor de incertidumbre”, publicó Apf Digital.

El proceso parlamentario busca, de esta forma, adecuar el encuadre legal utilizando como herramienta subsidiaria el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Los miembros de la comisión se abocaron a analizar el proyecto artículo por artículo, en compañía del autor de otro expediente de similar tenor presentado en gestiones pasadas, el senador Juan Pablo Cosso, así como consideraron propuestas del ex-legislador y actual secretario Legal y Técnico de Entre Ríos, Esteban Vitor.