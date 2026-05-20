La artista entrerriana Carina Amarillo participa en la muestra del Palais de Glace

La Casa Nacional del Bicentenario, ubicada en Riobamba 985 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inauguró el pasado 15 de mayo la exhibición temporaria titulada "Salas Nacionales de Exposición", una propuesta impulsada por el Palais de Glace que reúne más de cien obras de creadores de diversos puntos del territorio argentino. La ceremonia de apertura contó con la presencia de autoridades nacionales y provinciales y la participación de la artista Carina Amarillo, oriunda de Concepción del Uruguay, representando a Entre Ríos en esta plataforma de visibilidad artística.

La muestra intenta recuperar el espíritu federal de la histórica institución cultural, promoviendo el fortalecimiento del ámbito artístico nacional mediante la circulación de obras producidas fuera de la zona metropolitana, para garantizar una representación diversa de las estéticas contemporáneas del país.

La selección de obras para esta edición estuvo a cargo del curador Nahuel Risso, quien trabajó conjuntamente con el equipo técnico del Palais de Glace para conformar un recorrido que integra diversas disciplinas como la pintura, el dibujo, la escultura, la fotografía y el arte textil. En este marco, la obra de la uruguayense Carina Amarillo se integra a un catálogo que busca reflejar las búsquedas actuales de los artistas del interior y que permiten que la producción entrerriana ocupe un lugar de relevancia en los circuitos culturales de la capital federal.

Durante el acto inaugural, la artista estuvo acompañada por José Mouliá, representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, quien subrayó la importancia de estos espacios para proyectar el talento regional hacia una audiencia masiva y especializada.

El evento inaugural reunió a figuras de la gestión cultural pública, entre ellas María Paula Zingoni, directora nacional de Museos Nacionales y Gestión Patrimonial; Rodolfo Rau, director de la Casa Nacional del Bicentenario de la Secretaría de Cultura de la Nación; y María Cristina Santa Cruz, directora del Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace).

La exhibición podrá visitarse con entrada libre y gratuita, de miércoles a domingos de 15 a 20, en el primer piso de la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA), hasta el 5 de julio.