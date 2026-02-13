En Santa Fe, Unión recibe a San Lorenzo en un duelo de necesitados en el Torneo Apertura

El Tatengue viene de caer en Santiago del Estero; el Ciclón en el clásico con Huracán.

Unión de Santa Fe recibirá este viernes a San Lorenzo de Almagro en uno de los tres partidos que dará continuidad a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Será desde las 21.15, en el estadio 15 de Abril, donde ambos buscarán la recuperación: el Tate viene de caer en Santiago del Estero, mientras que el Ciclón llega tras caer en el clásico con Huracán.

A pesar de conservar la base de un destacado segundo semestre de 2025, el Tatengue no vive un buen momento. La derrota por la mínima ante Central Córdoba en Santiago del Estero dejó al elenco comandado por Leonardo Madelón en una situación incómoda, fuera de la zona de playoffs del Grupo A y con un juego inconsistente, ratificado por un arranque con apenas un triunfo, un empate y dos caídas.

Desde el Bajo Flores, vienen volando por lo bajo unos Cuervos golpeados. Bronca en todos los estamentos del club es lo que dejó una nueva actuación negativa en Parque Patricios, continuista con el flojo presente de una institución perdida entre la medianía deportiva -con 6 puntos, producto de 2 victorias y 2 derrotas, marca el último lugar de clasificación a los octavos del Apertura- y la inestabilidad política.

Para este compromiso, Unión tiene previsto alistar a Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pitton, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

El Ciclón alistará a Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón o Guzmán Corujo, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Gregorio Rodríguez o Facundo Gulli.

Independiente-Lanús

En el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Independiente recibirá a Lanús el viernes a las 20, por la quinta fecha del Apertura 2026. El Rojo y el Granate aún no conocen la derrota en lo que va del campeonato y se enfrentan en un duelo que promete mucho.

Independiente aún no perdió y acumula 6 puntos, producto de tres empates y un triunfo, el último fin de semana ante Platense. Mientras el Atlético Mineiro volvió a ofertar por Kevin Lomónaco, el defensor se entrenó a la par de sus compañeros luego de una molestia que tuvo ante el Calamar y podría ser utilizado por Gustavo Quinteros.

Lanús, con 8 unidades e invicto, es otro de los equipos que tuvo un gran arranque. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino vienen de empatar ante Talleres en la última jugada gracias a un gol de Dylan Aquino. Para el duelo ante el Rojo, el DT optaría por un mix de jugadores ya que el jueves próximo jugará la ida de la Recopa ante Flamengo. Para la vuelta en Río de Janeiro (26/02), el club dispuso aviones y micros para que los hinchas puedan acompañar al plantel.

Defensa y Justicia-Vélez Sarsfield

Defensa y Justicia y Vélez jugarán este viernes desde las 22.15 en el estadio Norberto Tomaghello. Después de su excursión triunfal en Rosario, el elenco dirigido por Mariano Soso intentará ser el verdugo del invicto Fortinero.

De buen inicio de campeonato, el Halcón de Varela viene de derrotar a Newell’s por 3 a 2 como visitante y se ubica en los primeros puestos del Grupo A. La irregularidad en el juego protagonista promulgado por su entrenador y las lesiones de David Martínez y Abiel Osorio, sin embargo, sirven como contrapunto para un comienzo de año sin muchos sobresaltos en el sur del conurbano bonaerense.

Del otro lado, aparece un Fortín sólido e inexpugnable: la contundente victoria por 2 a 1 contra Boca en el José Amalfitani elevó hasta lo más alto el espíritu y la posición de los conducidos por Guillermo Barros Schelotto, quien se mostró conforme con el fútbol practicado por su equipo en una noche soñada para Matías Pellegrini y Diego Valdés.