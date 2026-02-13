Prorrogaron por 90 días la prisión preventiva de Pablo Laurta y quedó alojado en la cárcel de Concordia

En una audiencia realizada en los tribunales de Concordia, la jueza de Garantías, Gabriela Seró, resolvió este jueves extender por 90 días la prisión preventiva de Pablo Rodríguez Laurta, el ciudadano uruguayo imputado por el delito de homicidio criminis causa en el marco de la investigación por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, ocurrido en octubre de 2025.

Según se informó al sitio Ahora.com, Laurta permanece alojado en la Unidad Penal Nº3 de Concordia, a la espera de ser trasladado nuevamente a la provincia de Córdoba, donde continuará detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

Su derivación no será inmediata porque restan realizar pericias que se ejecutarán en Entre Ríos. En La Docta, el imputado de 40 años será juzgado por el doble femicidio cometido contra su expareja y su exsuegra.

La audiencia en Concordia contó con la intervención del fiscal Tomás Tscherning y del defensor oficial José Legarreta. El representante del Ministerio Público Fiscal expuso los avances de la investigación y detalló el cambio en la plataforma fáctica respecto de lo dispuesto en octubre pasado, cuando se habían fijado 120 días de prisión preventiva.

Según la hipótesis actual, Laurta habría efectuado dos disparos de arma de fuego contra Palacio y posteriormente desmembrado el cuerpo para ocultar el crimen y apropiarse del vehículo Toyota Corolla de la víctima. Los forenses determinaron que la causa de muerte fueron traumatismos provocados por proyectiles de alta velocidad dirigidos a la cabeza.

Tscherning destacó que se incorporaron nuevas pruebas, entre ellas restos óseos hallados en Rosario del Tala, que refuerzan la acusación. Además, subrayó los riesgos procesales: la expectativa de prisión perpetua, la falta de arraigo del imputado, su ingreso clandestino al país y la utilización de múltiples teléfonos celulares, lo que —según afirmó— evidencia capacidad logística para moverse en la clandestinidad y un alto riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Tras escuchar a las partes, y sin oposición de la defensa, la jueza Seró resolvió prorrogar la prisión preventiva hasta el 12 de mayo.

Al finalizar la audiencia, el fiscal Tscherning señaló al sitio Concordia Policiales que “el nuevo material probatorio otorga mayor sustento a la acusación y permite precisar la mecánica del homicidio”, aunque aclaró que aún resta incorporar evidencia remitida desde Córdoba para avanzar hacia la elevación de la causa a juicio.