Milei abre el período 144º de sesiones ordinarias del Congreso y relanza su gestión

El Presidente dejó de tratar al Poder Legislativo como un “nido de ratas” y le hablará a diputados y senadores para que sean parte del momento “más reformista de la historia”. Se espera un discurso de 45 minutos y nuevos gestos de desdén para la vicepresidenta Victoria Villarruel. En la Rosada advierten que podría pegarle a empresarios como Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes (FATE), además de elogios a aliados y al Gabinete. Después habrá asado en Olivos.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, caminó con velocidad hacia el despacho de Santiago Caputo en Casa Rosada el viernes por la noche. Su ingreso coincidió con la sesion del Senado, enfracasdo en el debate por la reforma laboral. La sanción de la reforma laboral mostró que el Gobierno se encuentra en una etapa de negociaciones para construir consensos y, de este modo, imprimirle velocidad a las nuevas reformas que el presidente Javier Milei pretende implementar en su segunda etapa de gestión.

Precisamente, de ese tipo de modificaciones sensibles y de las que tiene pendientes piensa hablar el jefe de Estado este domingo a las 21, cuando pise el Congreso para inaugurar el periodo número 144 de sesiones ordinarias. Será en un estado de plena euforia, producto de las últimas victorias legislativas que cosechó su bloque de legisladores en tándem con aliados. La reforma laboral fue el último logro y aparece en primer plano junto con el nuevo regimen penal juvenil, la aprobación del Acuerdo Mercosur – Unión Europea y la ley de Glaciares, un tema de vital relevancia para el Gobierno, entre otras cuestiones.

Para el libertario, este contexto parlamentario abre posibilidades de sobra para instrumentar nuevas reformas. Y a partir de este mes, sin pérdida de tiempo. Porque está convencido de que la mayoría de la clase política, como los gobernadores a los que invitó a la “Argentina Week”, entendió los beneficios del rumbo político y económico que inauguró a partir del 10 de diciembre de 2023.

De acuerdo a lo que dejaron trascender desde los despachos de Balcarce 50, el jefe de Estado, además de repasar su gestión en un discurso que durará entre 30 y 45 minutos, le pedirá a la oposición dialoiguista que lo siga acompañando. Y especificará algunas de sus metas.

El economista posee la intención de que ambas cámaras puedan debatir este año una reforma tributaria, una reforma electoral que elimine las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y una nueva ley de educación, originada en el Consejo de Mayo. No solo eso: apuesta a que en el corto plazo se pueda sancionar el nuevo proyecto de financiamiento universitario que ingresó por la Cámara baja la semana pasada, después de una dura disputa con la comunidad educativa que llegó a la Justicia. Para el Presidente, el Congreso dejó de ser un “nido de ratas”, como lo calificó en una entrevista en 2024, para convertirse en el parlamento “más reformista de la historia” a partir de este 2026. Una idea que los legisladores libertarios comenzaron a agitar en sus redes sociales desde el sábado.

También, el jefe de Estado dedicará algunos minutos a hablar del punto de partida de su gestión, de la herencia que recibió, y de los cambios que, con minoría en ambas cámaras, consiguió en sus primeros dos años de mandato. Y pueden aparecer cuestionamientos a los empresarios que a su juicio “hundieron a la Argentina”, como señaló en la última semana en un posteo en X. En la arena digital aludió bajo apodos a Paolo Rocca, CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, el dueño de Fate y Aluar.

El contenido más fino de la exposición se guarda, como suele suceder, en estricta reserva. Solo Milei y el asesor Santiago Caputo, quien colabora en el armado de los discursos presidencialers, poseen conocimiento cabal de un texto que empezó a construirse desde el viernes el 21 de febrero y se cerró el jueves por la noche.

Lógicamente, el oficialismo se cuidó de no revelar algunos temas de impacto que tocará el Presidente durante su aloución. Todo bajo el proposito de “generar expectativas” y apelar al efecto “sorpresa”, como remarcan fuentes libertarias ante la consulta de Perfil. En el oficialismo, hay esperanzas de que esta presentación del jefe libertario sea capaz de conseguir muchísimos puntos de rating, como sucedió en las dos anteriores ocasiones. Por otro lado, en LLA evitaron dar ciertos detalles sobre la logística de Milei en su ingreso al Parlamento o si volverá a ningunear a Victoria Villarruel, la vicepresidenta, como hizo en el último Tedeum en el que ni siquiera le dirigió la mirada. Lo concreto es que una vez que finalice la actividad, se dirigirá a la Quinta de Olivos para cenar con los legisladores violetas y funcionarios. Será un asado en el que cada comensal pagará su plato y brindará en pos de cumplir con los objetivos libertarios de este 2026.

Puntos claves de la Asamblea Legislativa

La duración del discurso presidencial será de 45 minutos como máximo.

El jefe de Estado planea hacer referencias a la herencia y un balance de su gestión.

Especificará metas legislativas para lo que queda de su mandatato.

Explicará por qué este año el Congreso “será el más reformista de la historia”

Milei culminará la jornada en un asado en la Quinta de Olivos con sus legisladores.

Fuente: Perfil, Juan Pablo Kavanagh.