Asesinaron a facazos a un preso en la cárcel de Paraná "por problemas de mando en el pabellón"

En horas de la siesta de este viernes se produjo un violento enfrentamiento entre internos de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, que terminó con un joven asesinado. La fiscal Patricia Yedro y la Policía trabajan en el lugar para encontrar al responsable.

Según se informó a ANÁLISIS, el interno fallecido fue identificado como Martín Luciano Siegfried, de 26 años, integrante del clan familiar conocido como “los Pestaña”, con varios de ellos cumpliendo condenas por delitos varios en la cárcel.

El episodio surgió a partir del ingreso de un grupo de internos a un pabellón y, momentos más tarde, el conflicto que surgió dentro de ese sector del penal con otros presos.

Se produjo una violenta riña que demandó la intervención del personal del Servicio Penitenciario para disuadir a los internos que se peleaban, alrededor de las 14.30. Cuando los separaron, observaron que uno de ellos sangraba mucho y lo trasladaron de urgencia al hospital San Martín. Lo ingresaron al shock room pero pese a los esfuerzos del personal médico, el joven falleció poco después producto de la gran cantidad de sangre perdida y los daños en órganos vitales.

Desde el Servicio Penitenciario se informó que la gresca posiblemente habría comenzado por “problemas de convivencia y mando dentro del pabellón”.

La División Homicidios y la fiscal Yedro recaban testimonios y videos de cámaras de seguridad para identificar al autor de la agresión mortal.

El fallecido es hermano de José Facundo Siegfried, el condenado a prisión perpetua por el femicidio de “Rucu” Silva, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná.

Martín Siegfried tenía condenas por hechos violentos relacionados a la venta de drogas, y también tenía una causa por estafa.