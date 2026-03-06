Fórmula 1: Colapinto terminó lejos en la segunda práctica del GP de Australia

El Gran Premio de Australia abrió la temporada de Fórmula 1 con un panorama complejo para Alpine, que no logró acercarse a los puestos competitivos en las primeras prácticas libres del fin de semana. En ese contexto, Franco Colapinto cerró la segunda en el 18° puesto, mientras que Pierre Gasly finalizó dos escalones por delante.

En la primera sesión del día, el piloto argentino había superado a su compañero al ubicarse 16°, mientras que el francés terminó 18°, con una diferencia cercana a las siete décimas entre ambos.

Sin embargo, los roles se invirtieron en la FP2 y el europeo quedó mejor posicionado dentro del equipo.

Antes del primer cuarto de hora en el circuito de Albert Park, la dirección de carrera anunció una investigación al pilarense por “conducción innecesariamente lenta” tras un momento tenso con Lewis Hamilton. Según se pudo ver en la TV, un inconveniente mecánico en el A526 obligó al argentino a reducir la velocidad justo cuando el Ferrari se aproximaba por la recta principal y por poco se lamentó un accidente.

Lejos de los puestos de vanguardia

A lo largo de la sesión, Colapinto estuvo lejos del ritmo de punta en Melbourne y hasta sufrió un bloqueo que casi termina en despiste, aunque logró controlar el auto y continuar. En los minutos finales, los Alpine quedaron relegados, con Gasly 16° y el argentino 18°, ambos a más de dos segundos de la cima.

La segunda práctica terminó con Oscar Piastri como el más veloz gracias a un tiempo de 1:19.729, en una sesión donde Ferrari había arrancado fuerte con Charles Leclerc y Lewis Hamilton al frente. Incluso, Mercedes cerró el podio con Kimi Antonelli y George Russell, claro reflejo de la paridad entre las escuderías.

Ya sin el casco puesto, Colapinto analizó el desempeño de este viernes y fue contundente en ESPN: “Es un poco entender por qué estamos tan mal comparado con Baréin. Es una pregunta que por ahora no tiene respuestas. Habíamos visto un par de cosas claras que teníamos en el auto para trabajar que no estaban funcionando como deberían, pero no entendemos la falta tan grande de performance comparado a otros equipos”.

Y siguió con su cruda mirada: “La curva va muy lento cuando ves el GPS, no tenemos el grip, la carga… hay que ver cómo revertimos esto mañana. Hoy fue un día complicado, largo, todo el tiempo estuvimos buscando respuestas y mejoras que no encontramos. Hay que seguir trabajando, poner todos juntos mañana e intentar tener la mejor perfomance posible. Por ahora estamos bastante lejos”.

A través de la gacetilla de Alpine, también explicó un inconveniente visual sobre el cierre: “Por mi parte, tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo al final. Afortunadamente, no fue demasiado grave ni motivo de preocupación”.