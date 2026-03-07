Colapinto quedó 16° en la clasificación de la Fórmula 1

En la madrugada de este sábado se desarrolló la clasificación correspondiente a la primera fecha de la Fórmula 1 y el argentino Franco Colapinto terminó 16°. Después de un fin de semana que no mostró el desempeño esperado por Alpine, el argentino logró superar la Q1 en Melbourne, Australia.

En el primer corte clasificatorio, el argentino registró un tiempo de un minuto, 21 segundos y 200 milésimas que le bastó para finalizar en el 15° puesto. Además de los seis autos que fueron eliminados en esta etapa, el argentino también superó a Oliver Bearman en esta parte de la clasificación.

En ese primer corte clasificatorio quedaron afuera Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Max Verstappen (Red Bull), Sergio Pérez, Valteri Bottas (Cadillac) y Fernando Alonso (Aston Martin). Sorprende el nombre de Verstappen, aunque se explica su ausencia luego del trompo que sufrió durante la clasificación que acabó dañando notablemente su vehículo.

En la Q2 terminó el camino del argentino Colapinto, que firmó un tiempo de un minuto, 21 segundos y 270 milésimas, más lento que el de la Q1. Quedó en el 16° lugar y acabó a siete décimas de Pierre Gasly, su compañero de equipo que clasificó en el 14° lugar. En este corte clasificatorio quedaron afuera los dos Alpine, Alex Albon (Williams), Esteban Ocon, Oliver Bearman (Haas) y Nico Hulkenberg (Audi).

En la Q3 quedó de manifiesto todo el poderío de los Mercedes, que lideraron el clasificador con mucha ventaja. George Russell firmó un tiempo de un minuto, 18 segundos y 518 milésimas; mientras que Kimi Antonelli quedó a 293 milésimas, en el segundo lugar. Isack Hadjar, de Red Bull, clasificó en el tercer puesto a más de siete décimas del líder, impensado en la temporada anterior.

Con esas grandes distancias es que se espera el desarrollo de la carrera de este domingo. Nuevamente el horario de competencia será a la madrugada: se espera que la carrera comience a la una de la mañana. Colapinto quedó 16° en la clasificación y tendrá que remontar y mucho si desea cumplir con el objetivo impuesto por Flavio Briatore, jefe del equipo, que pidió que los autos sean consistentes en su presencia en los puntos.