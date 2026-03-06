Docentes universitarios anunciaron paros y convocarán a nueva marcha nacional

El sindicato anunció paros desde la semana del 16 de marzo y nuevas acciones en todo el país.

El plan de lucha de docentes universitarios anunciado por CONADU Histórica se profundizará en las próximas semanas con paros y medidas de fuerza en universidades de todo el país. La decisión fue adoptada durante el Congreso Extraordinario del sindicato, que resolvió declararse en estado de sesión permanente.

Las acciones gremiales se enmarcan en reclamos por mejoras salariales, mayor presupuesto para el sistema universitario y la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Según informó la organización sindical, el conflicto responde a lo que calificaron como un fuerte ajuste aplicado por el Gobierno nacional.

Desde diciembre del 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, se cerró la puerta a la negociación paritaria, otorgando aumentos unilaterales muchas veces por debajo de la inflación. A ello se suma la clara intención de Nación de no ejecutar la ley de Financiamiento Universitario, un proyecto que pasó dos años seguidos por el Congreso, logró el aval de los legisladores y pese a tener veto presidencial, el mismo fue rechazado, por lo que debería aplicarse.

Paros y posible nueva Marcha Nacional Universitaria

El nuevo esquema de protestas contempla paros de carácter semanal a partir de la semana del 16 de marzo. De acuerdo con lo resuelto por el congreso sindical, la medida coincidirá con el inicio de las actividades académicas en la mayoría de las universidades del país.

Además, se prevén acciones de protesta durante la semana del 24 de marzo, en el marco del aniversario del golpe de Estado de 1976.

Posteriormente, el sindicato anunció un nuevo paro a partir de la semana del 30 de marzo.

El miércoles 1 de abril se realizará una evaluación del plan de lucha para definir nuevas medidas en caso de que no haya respuestas a los reclamos.

Entre las resoluciones adoptadas también se incluyó la convocatoria a organizar una nueva Marcha Nacional de las Universidades Públicas. La movilización se impulsará en conjunto con otros sindicatos del sector, organizaciones estudiantiles y la comunidad universitaria. El objetivo es lograr una convocatoria masiva en defensa del sistema universitario público. Para ello, la conducción sindical fue mandatada a coordinar acciones dentro del Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Uno de los principales puntos del conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Desde el gremio señalaron que el Gobierno nacional no está cumpliendo con la normativa vigente. Según indicaron, la ley fue aprobada por el Congreso y ratificada en distintas instancias institucionales. El sindicato advirtió que el incumplimiento implica, según su postura, una vulneración de las normas básicas del sistema democrático.

Situación salarial del sector

Desde CONADU Histórica sostuvieron que el deterioro salarial del sector docente se agravó en los últimos meses. Según afirmaron, los ingresos de los docentes universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

También señalaron que la situación generó la renuncia de más de 10.000 docentes en distintas universidades. Para el gremio, este escenario afecta el funcionamiento de las cátedras y pone en riesgo la continuidad de equipos académicos.

Impacto en la comunidad universitaria

El sindicato también advirtió sobre el impacto que la situación podría tener en el sistema universitario. Según indicaron, el conflicto involucra a cerca de dos millones de estudiantes, unos 200.000 docentes y alrededor de 50.000 trabajadores no docentes en todo el país.

Además, señalaron que el deterioro salarial afecta el financiamiento de las obras sociales universitarias, que dependen de los aportes de los trabajadores.

En el marco del plan de lucha, CONADU Histórica convocó a docentes, estudiantes y a la ciudadanía a acompañar las medidas en defensa de la universidad pública. El sindicato reiteró su posicionamiento histórico en favor de la educación superior gratuita y de calidad.

“Universidad pública siempre, con salarios dignos”, señalaron desde la organización al cerrar la resolución del congreso sindical.