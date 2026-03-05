Niños llegan al izado de la bandera y se retiran por falta de condiciones en una escuela de Colonia Bertozzi

Padres de la Escuela NINA N° 51 “Madre Patria”, de Colonia Bertozzi (departamento La Paz), formalizaron un reclamo ante la Supervisión de Zona del Consejo General de Educación (CGE) por el grave deterioro de los sanitarios del establecimiento. La situación quedó reflejada en un video en el que se observa que los alumnos llegaron a la institución, participaron del izamiento de la bandera y luego se retiraron debido a que la infraestructura no permite el normal dictado de clases.

Según explicaron las familias, las condiciones de los baños son deficientes desde hace años y, pese a múltiples gestiones administrativas, aún no obtuvieron una solución.

En una nota dirigida a Supervisión de Zona, las familias señalaron: “Los abajo firmantes, madres, padres y/o tutores de los alumnos que concurren a la Escuela NINA N.° 51 ‘Madre Patria’, de la localidad de Colonia Bertozzi, nos dirigimos a usted con el mayor respeto a fin de exponer una situación de extrema gravedad que afecta desde hace años a dicha institución educativa y que, a la fecha, continúa sin una solución concreta”.

El documento recuerda que el problema fue planteado formalmente desde 2007 y dio origen a distintos expedientes administrativos sin resolución definitiva. Entre ellos mencionan el Expediente N.° 32.366.570 (agregado luego al N.° 886.358), el Expediente Sanitarios N.° 3.238.011 y el Expediente Inicial N.° 3.216.542. Según indicaron, el trámite fue reactivado en 2025, pero “el último movimiento registrado data de octubre de 2025, sin que se haya comunicado resolución alguna”.

Las familias describieron en la nota el estado actual de los sanitarios: “La situación actual de los sanitarios resulta alarmante, los inodoros no cuentan con cadenas en funcionamiento, lo que obliga a los alumnos a acarrear agua en baldes cada vez que deben utilizarlos; las instalaciones se encuentran en condiciones edilicias e higiénicas sumamente deficientes”. También señalaron que los niños del nivel inicial comparten los baños con los de primaria, cuando deberían contar con sanitarios propios.

Una madre graficó la situación con crudeza: “No puede ser que los chicos estén con un balde tirando el agua en el baño”, y agregó que las mochilas y cañerías están rotas.

El problema impacta especialmente porque se trata de una escuela NINA, con jornada extendida. En la carta se detalla que “se trata de una Escuela NINA, con jornada extendida de 8:00 a 15:30 horas, durante la cual los alumnos permanecen gran parte del día en la institución, realizan actividades pedagógicas y reciben el servicio de comedor escolar”.

Además, las familias remarcaron que desde hace años solicitan la designación de personal de ordenanza. “Desde 2007 se está pidiendo un ordenanza”, señaló una docente, al explicar que la institución cuenta con 44 alumnos, además del equipo docente y personal de cocina.

En el documento al que accedió La Sexta también se advierte que, ante la falta de respuestas, las familias resolvieron una medida preventiva: “concurrir con los alumnos a la institución únicamente a efectos de realizar el acto de presencia y que se les registre la asistencia correspondiente, procediendo luego a retirarlos del establecimiento, dado que no se encuentran garantizadas las condiciones mínimas de higiene y seguridad necesarias para su permanencia durante la jornada escolar”.

Finalmente, solicitaron “de manera urgente la intervención de Supervisión y del Consejo General de Educación” y la presencia de autoridades en la escuela para mantener una reunión con las familias y dar una respuesta concreta al reclamo.

Fuente: La Sexta.