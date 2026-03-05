A 38 años de la muerte de Alberto Olmedo, uno de los capocómicos más importantes de la Argentina

Alberto Olmedo fue uno de los capocómicos más importantes de la Argentina. A lo largo de su extensa carrera protagonizó numerosos éxitos en televisión, teatro y cine. Cómo tristemente pasa con muchas figuras de su talla tuvo un final trágico.

En la madrugada del 5 de marzo de 1988, Olmedo cayó involuntariamente desde el balcón de su departamento del piso 11 del edificio Maral 39 en la ciudad de Mar del Plata. El país pasaría de la risa al llanto en recuerdo del querido humorista que murió a sus 54 años.

A 38 años de su partida, vale la pena recordar la extensa carrera de Alberto Olmedo.

Alberto Olmedo, de Rosario para toda la Argentina

Nació el 24 de agosto de 1933 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, según el Museo del Bicentenario. Fue criado en un cuarto de pensión, hijo de madre soltera y conoció la pobreza desde pequeño. Trabajó desde los 6 años: fue ayudante de verdulero y carnicero, repartidor de panadería, vendedor callejero y hasta hizo acrobacias.

Así, a los 14 años, conoció el teatro, al trabajar de aplaudidor en el Teatro La Comedia. Quedó fascinado con el mundo del espectáculo.

Un año después, comenzó a participar en diferentes clubes y a los 18 años se incorporó a La Troupe Juvenil Asturiana y formó el dúo Toño-Olmedo junto a Antonio Ruiz Viñas, con quien comenzó sus primeros trabajos profesionales dirigidos por Juanito Belmonte. En 1954, con 21 años, decidió viajar a Buenos Aires para probar suerte.

Su primer trabajo en la gran ciudad fue en Canal 7 como técnico. Un año después, en 1955, tuvo la oportunidad de realizar un show improvisado en la cena anual del canal que causó tal impresión entre los directivos que decidieron contratarlo y, días después, pasó a integrar el elenco de La Troupe TV y participó en otros programas de la emisora.

Obtuvo el primer protagónico en 1957, en el ciclo infantil Joe Bazooka, pero el éxito y la popularidad llegaron en 1960 de la mano de uno de sus personajes más entrañables, El Capitán Piluso. El programa infantil fue un éxito inmediato y uno de los primeros hechos masivos de la televisión argentina que la trascendieron: la pelea con Karadagián llamada El Desafío del Siglo.

Olmedo llegó en helicóptero, caracterizado como Piluso, ante una multitud de 3000 personas que quedaron afuera del teatro Luna Park por localidades agotadas. A sus 27 años, Olmedo ya era una figura nacional.

En 1964, fue contratado por Hugo y Gerardo Sofovich para trabajar junto a los mejores cómicos de la época en el programa Operación Ja Ja, donde le daría al público personajes como Rucucu y el Yeneral Rodríguez.

En 1970, marcó otro hito de la televisión argentina con el especial de Canal 11 a beneficio de Casa Cuna y el Hospital Argerich: Las 36 horas con Olmedo, que batió el récord de permanencia en cámara y alcanzó los 45 puntos de rating.

Entre 1970 y 1976, participó en diferentes programas televisivos como Fresco y Batata, Alberto Vilar el indomable, Locos de verano, Operación Ja Ja y El Chupete.

En 1976, en la apertura de la nueva temporada de El Chupete, el locutor apareció en escena y anunció la suspensión del programa debido a la desaparición de Olmedo, tras lo cual apareció el actor y dijo: "¿Qué pasa, no se puede llegar tarde?".

El programa estaba grabado y en el tercer bloque, Canal 13 tuvo que aclarar el malentendido debido a la cantidad de llamados y la circulación de la noticia de la muerte de Olmedo por las radios. El segundo episodio nunca salió al aire, fue censurado por el gobierno militar, y Olmedo no volvió a trabajar en la televisión hasta 1978, cuando regresó a la pantalla con Negro ‘78.

Inició la década del ochenta con el éxito Alberto y Susana, acompañado por Susana Giménez, época en que se realizaron las primeras transmisiones a color en la televisión argentina. En 1981 comenzó No toca botón, que se mantuvo en pantalla hasta 1987 y fue un éxito rotundo en cada una de sus temporadas. Ese mismo año, la Fundación Konex le entregó el Diploma al Mérito como actor de variedades.

Olmedo y el teatro

El teatro fue el primer acercamiento de Olmedo a la actuación. La primera obra en la que participó fue Gitanerías en 1951, en su Rosario natal, dirigido por Juanito Belmonte. Y volvió a las tablas en 1972 con la comedia musical Promesas, promesas, junto a Susana Brunetti, que lo alejaba del personaje picaresco que lo había popularizado en el humor para adultos.

Continuó con obras exitosas junto a Jorge Porcel, Susana Giménez y Moria Casán: No rompas las olas, La revista de las Superestrellas y Seguimos rompiendo las olas, entre 1981 y 1982. Durante la temporada de 1985, en Mar del Plata, protagonizó la comedia El bicho tuvo la culpa, dirigida por Hugo Sofovich, obra que con la que también se presentó en el verano del 1986 en Villa Carlos Paz.

El salto a la gran pantalla y la dupla imbatible con Jorge Porcel

Olmedo tuvo una larga carrera cinematográfica, iniciando en 1959 con un papel secundario en la película Gringalet, dirigida por Cavallotti, sobre una obra teatral de Paul Vanderberghe. En 1962 llegó su primer protagónico con la comedia Una jaula no tiene secretos, bajo las órdenes de Agustín Navarro.

En 1963, Las aventuras del Capitán Piluso fueron llevadas a la pantalla grande. En 1965 participó en Viaje de una noche de verano protagonizada por Tato Bores y en varias producciones nacionales compartiendo pantalla con estrellas como Tita Merello, Gogó Andreu, Juan Carlos Altavista y Nelly Beltrán, entre otros.

Pero es en 1973 cuando comenzó la carrera cinematográfica más recordada de Olmedo, con Los caballeros de la cama redonda, dirigida por Gerardo Sofovich y que protagonizó junto a Jorge Porcel. Es la primera de las 31 películas que filmó con el sello Aries entre 1973 y 1987.

En 1987 protagonizó, junto a Susana Traverso, la película Susana quiere, el Negro también, una producción independiente dirigida por Julio De Grazia. El 3 de marzo se estrenó su obra póstuma Atracción Peculiar en la que volvía a compartir cartel con Jorge Porcel bajo la dirección de Enrique Carreras.

El 18 de diciembre de 1987 inició la temporada de Mar del Plata con El Negro no puede, que batió el récord de asistencia de público con 119.877 espectadores y obtuvo el premio Estrella de Mar. En 1988, estaba protagonizando en la misma localidad la obra Éramos tan pobres cuando se produjo su trágica muerte.

En la madrugada del 5 de marzo de 1988, Olmedo cayó involuntariamente desde el balcón de su departamento del piso 11 del edificio Maral 39 de la ciudad marplatense. Falleció ese mismo día. Miles de personas asistieron al velorio en Mar del Plata, así como durante su sepultura en el cementerio de Chacarita.

