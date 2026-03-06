Primera Nacional: Quilmes tiene nuevo DT y debutará ante Patronato

Leandro Gracian fue el elegido por la comisión directiva de Quilmes para hacerse cargo del plantel de fútbol profesional. Su anterior club fue Deportivo Madryn donde tuvo una destacada participación: dirigió 77 partidos y obtuvo 37 victorias, 25 empates y 15 derrotas entre marzo de 2024 y diciembre del 2025. En ese marco, buscará revertir el rumbo del elenco quilmeño, que no obtuvo el rendimiento esperado desde que arrancó el certamen, es por eso que fue despedido Alfredo Grelak

En relación a ello, el presidente del Quilmes Atlético Club, Carlos Giulianetti, brindó declaraciones en el programa “Deportes en FM”: "Después de Midland necesitábamos un cambio. Por eso le dijimos a Leandro (Gracian) que nos urgen los resultados. La situación no fue agradable. En mí cabeza contempló los 10 partidos y los tiempos de Quilmes no iban de la mano con lo que necesitaba Alfredo".

Y agregó: “El nombre de Gracián era uno de los nombres que tenía Miguel (Caneo) y se dio todo muy rápido. Gracián tiene un conocimiento muy grande del plantel”.

Actualmente el Decano se encuentra en el puesto 17 de la tabla con una unidad, por lo que necesitan lograr triunfos rápidamente para acomodarse en el torneo.