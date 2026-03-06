Los dos imputados por el homicidio de Emeri seguirán presos bajo arresto preventivo

En el marco de la investigación por el homicidio de Luciano Emeri, ocurrido el 4 de febrero en la localidad de Cerrito, la Fiscalía presentó este viernes nuevos elementos de prueba durante una audiencia realizada en los tribunales de Paraná. En esa instancia la jueza ed Garantías, Marina Barbagelata, dictó la prórroga de la prisión preventiva por tres meses para los dos imputados, Juan Pablo Sotelo y Lautaro Molaro, a pedido del Ministerio Público Fiscal, estarán detenidos por 90 días más, hasta el 3 de junio. en la Unidad Penal de Paraná.

Durante la exposición, el fiscal Laureano Dato confirmó oficialmente la identidad de la víctima y detalló el conjunto de pruebas reunidas en la investigación. Entre ellas se mencionaron informes balísticos, resultados de allanamientos, registros de cámaras de seguridad, testimonios y pericias realizadas sobre teléfonos celulares.

Por su parte, la defensa de Sotelo solicitó que la extensión de la prisión preventiva no supere los 30 días, mientras que los abogados de Molaro plantearon un plazo de entre 30 y 60 días, publicó Ahora.

Un mensaje que sugiere planificación

Uno de los elementos que generó mayor impacto en la audiencia fue la incorporación de un intercambio de mensajes de WhatsApp que, según la Fiscalía, podría evidenciar una planificación previa del hecho. De acuerdo con lo expuesto, el 25 de enero —casi un mes antes del crimen— Molaro le escribió a Sotelo: “Ogro, hacemos eso del ruso y podemos empezar a generar plata”.

A esto se suma la declaración de un testigo de identidad reservada que aseguró que ambos acusados habrían reconocido su participación en el asesinato.

El arma utilizada en el crimen

Otro punto central de la investigación es la identificación del arma utilizada. La Dirección General de Policía Científica determinó que la pistola calibre 9 milímetros encontrada en una vivienda deshabitada de calle Colón fue la que se utilizó para matar a Emeri y también a su perro.

Las pericias balísticas establecieron coincidencias entre el arma y tres fragmentos extraídos del cuerpo de la víctima, así como con restos hallados en Boulevard Libertad, a unos 150 metros de la Ruta Nº8, en Cerrito. También se determinó que las vainas servidas encontradas dentro del Ford Fiesta incendiado y otras halladas en la vía pública pertenecen al mismo cargador.

El fiscal señaló además que la pistola fue encontrada cargada y escondida dentro de una bolsa de nylon negra. Según se indicó, el arma había sido robada a una soldado voluntaria del Ejército Argentino en Paraná a comienzos de diciembre de 2025. Para los investigadores, otro dato relevante es que Molaro habría pertenecido anteriormente a esa fuerza.

La reconstrucción del hecho

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el homicidio ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del 4 de febrero de 2026. Emeri se habría dirigido al acceso a Puerto Curtiembre tras acordar por WhatsApp un encuentro vinculado a una presunta operación con estupefacientes.

Según la acusación, en ese lugar Sotelo habría efectuado al menos dos disparos contra la víctima y luego matado al perro que lo acompañaba. Posteriormente, los agresores habrían incendiado el automóvil de Emeri —un Ford Fiesta blanco— con el cuerpo en su interior para intentar eliminar rastros.

Las imágenes de cámaras de seguridad de Cerrito permitieron reconstruir parte del recorrido de los vehículos implicados durante aquella madrugada.

Ambos imputados se abstuvieron de declarar al momento de su detención y permanecerán alojados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.