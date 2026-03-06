Comenzó la entrega de kits para la 5ª Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”

Este viernes comenzó la entrega de kits para los participantes de la quinta edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná”. La prueba, que tendrá dos modalidades y es organizada por la Municipalidad de Paraná, se disputará este sábado y tiene a unos 2000 corredores inscriptos.

Habrá dos distancias: 10 kilómetros competitiva y 5 kilómetros competitiva y recreativa. Con cerca de 2.000 inscriptos, el evento volverá a ubicar a la capital entrerriana en el principal mapa de las pruebas atléticas de la región. En la jornada de este viernes comenzó la entrega de los respectivos kits a los distintos atletas, la cual tuvo lugar en el Open Club.

El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, expresó: “Estamos muy contentos porque ha llegado ya el día de arrancar con todos los preparativos finales. Para nosotros, la entrega de kits es empezar a disfrutar de la Carrera Nocturna y vamos a terminar la jornada con un Sunset en el Open Club (Augusto Bravard 276) para disfrutar y que sea tipo la entrada en calor de lo que va a ser la fiesta de mañana”.

La prueba atlética se desarrollará desde las 20, con epicentro en el balneario Thompson. La zona de acceso al principal balneario de la ciudad fue elegida como escenario de la competencia. Cerca del 50% de los corredores son paranaenses, aproximadamente un 25% proviene del resto de la provincia de Entre Ríos y el porcentaje restante llega desde otras provincias del país. Entre los inscriptos hay participantes de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Córdoba, Buenos Aires, e incluso de Neuquén y Chubut. La organización destacó el amplio alcance de la convocatoria y la participación de corredores de distintas regiones.

La Municipalidad de Paraná informó que hay 2000 incriptos para la carrera nocturna.

Para cerrar, Arbitelli destacó que “es un evento que se viene consolidando con el paso del tiempo. Este año hemos sumado una alianza estratégica con Dream Team, que es una empresa de producción indumentaria deportiva de nuestra ciudad, porque este es un producto 100% paranaense”.

Por su parte, Guillermo Escanés, profesor de educación física, contó por qué se anotó para la prueba. “Es una carrera que me gusta, voy a correr los 10 kilómetros por segundo año porque es una distancia que si uno viene corriendo se hace mucho más accesible, se disfruta porque es de noche, por el paisaje, por el recorrido. Esperemos que el tiempo nos acompañe, que no haya tanta humedad, y el calor también afloje un poquitito a la hora de la largada”.

Mientras que Soraya Aranda, otra atleta que participa de la carrera señaló: “Está muy bueno que hoy podamos hacer algo para nosotros mismos, distendernos, aflojar un poquito con el trabajo, así que viene bien. Está muy buena la iniciativa y también que tenga continuidad en el tiempo”.

Recorridos Carrera Nocturna

Recorrido 5 kilómetros

Largada: Balneario Thompson

Recorrido: Augusto Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avenida Ramírez, Manuel Leiva, Claudio Fink, Carlos Fuentealba, Avda. Ramírez, A. Bravard.

Llegada: Balneario Thompson

Recorrido 10 kilómetros

Largada: Balneario Thompson

Recorrido: A. Bravard, Monumento al Pescador, Calle Interna Thompson, A. Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avda. Ramírez, Manuel Leiva, Paseo de Los Pájaros, La Rioja, Raúl Alfonsín, Avenida Laurencena, Nicaragua, Avda. Laurencena, Raúl Alfonsín, Liniers, Paseo de Los Pájaros, Claudio Fink, Carlos Fuente Alba, Avda. Ramírez, A. Bravard, Espigón, A. Bravard.

Llegada: Balneario Thompson