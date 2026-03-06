El artista Ricardo Celma impulsa una campaña en redes tras la pérdida de una de sus obras

El artista plástico Ricardo Celma ofrece una recompensa para recuperar una de sus obras que fue robada durante un envío para un concurso internacional.

El artista plástico argentino Ricardo Celma inició una campaña en redes sociales para intentar recuperar una de sus pinturas, que se extravió durante un envío internacional con destino a Inglaterra. La obra había sido despachada a través de la empresa de mensajería DHL para participar en un concurso artístico, pero nunca llegó a destino y desde entonces se desconoce su paradero.

A través de un video difundido en sus plataformas digitales, el pintor explicó la situación y pidió colaboración para localizar el cuadro. En la publicación compartió imágenes de la obra y ofreció una recompensa económica a quien pueda aportar información que permita dar con la pintura.

Según detalló el propio artista, se trata de una pieza muy especial dentro de su producción: un retrato de su hija, realizado con la técnica hiperrealista que caracteriza su trabajo y en el que invirtió varios meses de trabajo.

Celma es uno de los referentes contemporáneos del realismo y el hiperrealismo en la pintura argentina. Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y en el Instituto Universitario Nacional del Arte, desarrolló una trayectoria internacional con exposiciones en distintos países y obras presentes en colecciones privadas de América, Europa y Asia.

Un gesto que llegó al Papa Francisco

Uno de los momentos más difundidos de su carrera ocurrió cuando el artista tuvo un encuentro con el papa Francisco. En esa oportunidad, Celma le entregó una pintura hiperrealista de Cristo inspirada en fotografías tomadas en el Barrio 31 de Buenos Aires. La escena, que mostró la reacción emocionada del pontífice, tuvo amplia repercusión internacional y volvió a poner en primer plano el trabajo del pintor argentino.

La búsqueda de la obra

La pintura extraviada —que además tiene un fuerte valor personal para el artista— es ahora el centro de una campaña que busca amplificar su búsqueda a través de internet. Celma pidió compartir la publicación y difundir la información para intentar esclarecer qué ocurrió durante el envío y lograr recuperar la obra.

Mientras tanto, la convocatoria continúa multiplicándose en redes sociales, donde seguidores, coleccionistas y colegas del mundo del arte replican el pedido con la esperanza de que el cuadro pueda aparecer y regresar a manos de su autor.