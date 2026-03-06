Con un pedido de informes y una interpelación, senadores de la oposición ponen a OSER en la mira

Esta semana fueron presentados en la Cámara de Senadores por legisladores de la bancada del peronismo un proyecto de resolución y un pedido de informes relacionados con la situación financiera y prestacional de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). Las iniciativas se originan en el informe suscripto por el síndico Pablo Giampaolo el 10 de febrero pasado.

El proyecto de resolución firmado por Víctor Sanzberro (Victoria), Claudia Silva (Paraná) y Patricia Díaz (La Paz) solicita la comparencia en el recinto del presidente de OSER, Mariano Gallegos, en un plazo de 15 días. El objetivo es que el funcionario brinde explicaciones acerca del informe del síndico.

Puntualmente, piden que Gallegos detalle “las causas del deterioro patrimonial, incumplimientos normativos y medidas correctivas implementadas para revertir la resistencia a controles”.

Además, solicitan que se curse invitación formal a Giampaolo “para exponer en sesión informativa los alcances de su informe, observaciones endelegaciones y derivaciones al Tribunal de Cuentas”.

A la par, fue presentado un pedido de informes con las firmas de los mismos tres legisladores más el senador Martín Oliva (Uruguay) mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo y al Directorio de la obra social la respuesta completa y documentación adjunta a todos los expedientes citados en el informe” de Giampaolo; los estados contables del organismo, completos y auditados, del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre pasado con comparativos trianuales; la lista certificada de los convenios vigentes suscriptos por la OSER en 2025; y los precios unitarios comparativos, presupuestos alternativos y cotizaciones recibidas en adquisiciones de prótesis y medicamentos, a fin de verificar el cumplimiento del principio de economía y beneficio al Estado.

Por último, los legisladores solicitan la documentación completa del traspaso patrimonial del IOSPER a la OSER (actas de toma de posesión, inventarios detallados de bienes de uso y balances de corte); el organigrama actual de la obra social con detalle de responsables asignados a cada posición jerárquica y flujograma de funcionamiento administrativo; el estado de conformación del Consejo Consultivo previsto, con cronograma de trabajo y actas de reuniones realizadas; y el avance en la reglamentación de la Ley 11.202, cuyo plazo venció a fines de febrero.