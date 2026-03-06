Básquet: Central Entrerriano cerró su gira con un gran triunfo en La Plata

Central Entrerriano de Gualeguaychú derrotó por 88 a 86 a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Polideportivo Víctor Nethol, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet, en su Conferencia Sur. Boffelli con 21 unidades y Vergara con 16 los máximos anotadores del conjunto Tripero. En la visita se destacó Montani con 27 unidades.

El partido en La Plata

Tras un arranque parejo fue el Lobo el primero en cortarse. Vergara y Gutiérrez Conde hicieron de las suyas en ataque, 11-4. Un triple de Pelorosso estiró la brecha a 11, 22-11. Pero el local entró en una meseta y, por el contrario, la visita empezó a encontrar su juego. Ghersetti y Panozzo lo acercaron a cinco unidades (23-18) en el tramo final. Boffelli y Barroso cortaron la sequía en el ataque Tripero y volvieron a poner 9 de distancia, 27-18. El primero cerró 27 a 19.

Pérez y Pividori abrieron el segundo cuarto con dos bombas desde 6,75 que pusieron a Central Entrerriano a dos tantos, 27-25. Acto seguido un doble de Pérez igualó el juego en 27. La respuesta del Lobo no tardó en llegar: triple de Perez Disalvo y un par de puntos de Barroso para escaparse nuevamente, 36-29. Un triple de Montani puso a tiro a los entrerrianos y Panozzo lo dio vuelta, 43-44 a segundos del cierre. Vergara no falló desde a línea de tiros libres y puso el 45 a 44 con el que se fueron al descanso largo.

La vuelta del descanso

En el arranque del tercero el Lobo mostró uno de los mejores pasajes de la noche. Fluyó en ataque y se escapó a 11, 57 a 46. Montani y Ghersetti tomaron la posta en la ofensiva entrerriana y lo acercaron a 4, 60-56. Pero en el tramo final, con Boffelli intratable volvió a estirar la ventaja el conjunto Tripero, 69 a 60.

Zenclussen y Montani estuvieron infalibles desde 6,75 en los primeros minutos del último cuarto. A puro triple dieron vuelta el marcador y pusieron a Central Entrerriano al frente. Boffelli y Paz mantuvieron a Gimnasia a tiro y entraron al cierre a 4-5 puntos de distancia.

Paz con 18 segundos lo acercó a 1, 86-87. Pividori anotó 1 de 2 en la línea de tiros libres y puso dos puntos de diferencia, 86 a 88. En el final Pelorosso ni Barroso pudieron convertir y la victoria terminó quedando para el elenco entrerriano, 88 a 86.