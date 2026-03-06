Airaldi seguirá detenido en Ezeiza al menos seis meses más por riesgo de fuga

Leonardo Airaldi deberá continuar detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza por otros seis meses o hasta que se dicte sentencia en su contra. Así lo resolvió este viernes el Tribunal Oral Federal de Paraná (TOF), en el marco del juicio que comenzó el 3 de marzo y en el que el ex titular de la Sociedad Rural de Diamante está acusado de encabezar una organización dedicada al narcotráfico.

La decisión fue firmada por los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José Marcía Escobar Cello, quienes dispusieron prorrogar la prisión preventiva al considerar que existe riesgo de fuga si el imputado recupera la libertad. Actualmente, Airaldi permanece alojado en la Unidad Residencial VI del penal federal de Ezeiza.

El proceso oral se inició el 3 de marzo y tiene en el banquillo a nueve acusados. Además de Airaldi, están imputados Roberto Fabián Coronel, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Sebastián Armocida, Joen Damián Schonfeld, Walter Gonzalo Olivero y Cristian Emanuel Sánchez. Otros cuatro involucrados fueron apartados del debate debido a que avanzan con un juicio abreviado.

La acusación está a cargo del fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy y el titular de la Procuración de Narcotráfico (Procunar), Diego Iglesias.

Desde el inicio de la causa, la defensa de Airaldi, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, solicitó en reiteradas oportunidades que se morigere la prisión preventiva. Sin embargo, los planteos fueron rechazados en todas las instancias, con oposición constante del fiscal Candioti.

En la resolución de este viernes, el tribunal detalló los motivos para mantener la detención. Por un lado, recordó que Airaldi enfrenta imputaciones con escalas penales elevadas: en una causa la pena prevista va de ocho a veinte años de prisión y en otra de cuatro a quince años.

Además, los jueces consideraron que el avance del juicio incrementa el riesgo de fuga. En ese contexto, el tribunal concluyó que, si recuperara la libertad, el acusado podría intentar sustraerse al proceso y eludir la acción de la justicia, por lo que dispuso que continúe detenido en el penal de Ezeiza mientras se desarrolla el juicio.