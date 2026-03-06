Se modificó la programación de la Fiesta Regional de la Empanada por el pronóstico de lluvia

La comisión organizadora del Club 25 de Mayo de Nogoyá emitió un comunicado oficial en el que informa modificaciones de último momento en la programación de la Fiesta Regional de la Empanada 2026. Debido a los pronósticos de inestabilidad climática y con el objetivo de garantizar la seguridad del público y el normal desarrollo del espectáculo, las autoridades decidieron que la jornada prevista para el día sábado 7 de marzo cambie de locación y se traslade a las instalaciones del Polideportivo Municipal de la ciudad de Nogoyá. También se confirmó que la jornada inaugural que debía realizarse este viernes 6 de marzo, y que contaba con entrada gratuita, queda definitivamente suspendida sin fecha de reprogramación.

El cambio de lugar para la noche del sábado busca asegurar la presentación del artista uruguayo Lucas Sugo, quien encabeza la grilla de espectáculos de esta edición de la fiesta regional. El Polideportivo Municipal funcionará como sede alternativa para albergar el show principal y también las actuaciones de Los Parranderos y diversas bandas locales y de la zona que forman parte del cronograma artístico.

Desde la organización señalaron que esta decisión responde a la magnitud del evento y a la necesidad de contar con un espacio cubierto frente a las probabilidades de precipitaciones anunciadas para esa fecha, permitiendo que el público de Nogoyá y de la región pueda concurrir sin los riesgos que implica un predio al aire libre.

Durante la jornada, habrá stands de artesanos, emprendedores locales y propuesta gastronómica.

Respecto a la venta de entradas para la noche del sábado, los organizadores aclararon que los tickets anticipados mantienen su vigencia y que el proceso de comercialización continúa de manera habitual. Además, se informó que habrá venta de entradas en la puerta del Polideportivo Municipal el mismo día del evento para quienes no hayan podido adquirirlas de forma previa.

El valor de las entradas anticipadas es de $20.000.

Puntos de venta físicos:

Nogoyá

Kiosco Pipas (9 de Julio y Alem)

Almacén Doña Eka (Diamante 737)

Forrajería Doña Eka (Diamante 1050)

Drugstore "La Terminal" (Terminal de Ómnibus "La Delfina")

Kiosco Plaza (San Martín y Caseros)

"LW Aromas" (25 de Mayo 744)

Lucas González

Kiosco "El Parque" (Bv. Soberanía y Hernández)

Hernández

Maxikiosco Al Toque (Independencia frente a Parque Urquiza)

Maciá

Kiosco "Lo de Moncho" (Gualeguaychú 860)

Victoria

Charly Bus (Matanza 280)

Diamante

Kiosco "Lo del Gordo" (Colón y Sarmiento)

Sector VIP

Consultas al 3435463277