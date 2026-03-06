Inscripciones abiertas para el taller de música popular Volviendo Canción en la Casa de la Cultura

El Departamento de Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) anunció la apertura de inscripciones para el taller de música popular denominado "Volviendo Canción", el cual iniciará sus actividades durante el corriente mes de marzo. La propuesta pedagógica se llevará a cabo todos los martes en el horario de 20 a 21:30 en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en calle Enrique Carbó 194 de la ciudad de Paraná.

La coordinación del taller estará coordinando por el músico Valentín Cosso, a cargo del proceso de aprendizaje y ensamble de los participantes. La convocatoria está dirigida específicamente a personas mayores de 15 años que ya posean conocimientos básicos, ya sea en canto o en la ejecución de instrumentos musicales de acompañamiento como guitarra, bajo, piano o percusión, entre otros. Esta base previa es un requisito necesario para poder integrar de manera fluida las dinámicas de práctica conjunta que propone el taller, donde se trabajarán arreglos musicales y técnicas de interpretación adaptadas a la formación de un grupo heterogéneo.

El espacio de formación busca constituir un ensamble vocal e instrumental que permita a los participantes desarrollar sus capacidades expresivas a través de la interpretación de piezas del cancionero popular, bajo una modalidad de trabajo grupal.

Para formalizar la participación, los interesados deben completar el formulario de inscripción.

La inscripción es libre y gratuita, con cupos limitados.