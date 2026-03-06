El entrerriano Marcos Kremer se reencontrará con “Los Pumas” en Londres

El entrerriano Marcos Kremer fue convocado por el entrenador Felipe Contepomi para concentrar y entrenar con el seleccionado argentino de rugby, Los Puma. El concordiense fue incluido en una lista de 31 jugadores para reencontrarse en un Camp en Londres, que se realizará del 9 al 11 de marzo.

Será el reencuentro del cuerpo técnico con los jugadores, y servirá para realizar testeos físicos y empezar a delinear lo que viene. Este tipo de concentraciones se realiza en Europa, dada la proximidad de la mayoría de los que juegan para el seleccionado. Como los jugadores están en pleno año calendario con sus clubes, el Camp presenta ciertas complicaciones, y es por eso que por cuestiones logísticas y personales, no todos podrán formar parte.

En lo que respecta al calendario, Los Pumas disputarán sus primeros seis partidos del año en condición de local. Por el Nations Championship, recibirán a Escocia el 4 de julio en el Mario Alberto Kempes de Córdoba; a Gales el 11 de julio en el Bicentenario de San Juan; y a Inglaterra el 18 de julio en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Una vez finalizado el flamante torneo internacional, Los Pumas jugarán tres test-matches. Recibirán a Sudáfrica en Vélez el 8 de agosto; y a Australia el 29 de agosto en Jujuy (Estadio 23 de agosto) y el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

En noviembre, en cambio, viajarán a Europa para disputar los cuatro partidos restantes del Nations Championship. Primero visitarán a Irlanda el 6 de noviembre; luego a Italia el 14 de noviembre; y una semana más tarde lo harán ante Francia. Una vez finalizados estos partidos, el 27, 28 y 29 de noviembre, Twickenham albergará lo que será el “Fin de semana de finales”, que definirá al gran campeón del torneo y a las posiciones de la tabla general.

A pocos días de reencontrarse con los jugadores, Felipe Contepomi comentó: “Si bien el año ya comenzó y todos los jugadores están actuando en sus clubes, este será nuestro primer encuentro como equipo y estamos esperándolo con mucha expectativa. Siempre es muy productivo tener este tipo de concentraciones, ya que nos permiten trazar la hoja de ruta de lo que será un desafiante año. Cada vez falta menos para reencontrarnos con nuestra gente en Argentina y este Camp es un paso más que nos acerca a ese ansiado momento”.

A continuación, los convocados al Camp de Londres:

Forwards

Alemano, Matías

Bernasconi, Bautista

Delgado, Pedro

Elías, Efraín

Gallo, Thomas

González, Juan Martín

Grondona, Benjamín

Grondona, Santiago

Kremer, Marcos

Oviedo, Joaquín

Petti, Guido

Rapetti, Tomás

Ruiz, Ignacio

Sclavi, Joel

Vivas, Mayco

Wenger, Boris

Backs

Albornoz, Tomás

Benítez Cruz, Simón

Carreras, Mateo

Carreras, Santiago

Chocobares, Santiago

Cinti, Lucio

Elizalde, Benjamín

García, Gonzalo

Isgró, Rodrigo

Mallía, Juan Cruz

Mendy, Ignacio

Moroni, Matías

Piccardo, Justo

Prisciantelli, Gerónimo

Roger, Nicolás