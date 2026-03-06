Werner en Viedma: “Es un circuito que nos ha tratado bien siempre”

Luego de los inconvenientes del debut en El Calafate, el paranaense Mariano Werner se mostró ansioso de competir en Viedma, escenario de la segunda fecha del calendario del Turismo Carretera en 2026. “Es un circuito que nos ha tratado bien siempre”, manifestó en la previa.

En principio, el tres veces campeón del TC habló de los motivos por los cuales finalizó 32º la primera final de la temporada, a bordo de su Ford Mustang. “Lamentablemente, tuvimos el problema de carburador ajeno al motorista, lo alquilo por fuera. Se me salió la trompeta, y esto nos dejó a pie, pero veníamos bien, con buen funcionamiento. Esperamos ansiosos Viedma, que es un circuito que nos ha tratado bien siempre”, señaló.

Por otra parte, habló de sus nuevos motoristas, Mario y Luis Riva, y destacó que “trabajan con ganas y pasión” y que serán “cuatro o cinco carreras hasta que desarmen, conozcan” su flamante Ford Mustang.

En diálogo con Campeones, Werner también opinó de los cambios aerodinámicos: “Fueron buenos. Por ahí la pista de El Calafate, al tener baja temperatura, colabora un poco con el ritmo. Cuando vayamos a más calor, se va a complicar un poco más el freno y todo, producto de esta quita de carga. Hasta que volvamos todos a trabajar y a estar un poquito mejor de equilibrio”.

El TC se presenta este 7 y 8 de marzo en Viedma, Río Negro, por la segunda fecha del campeonato junto a TC Pista y Fórmula 2 Argentina.